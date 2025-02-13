Украина сама согласилась на отказ от границ 91-го – Дроздов
Говорить о том, что Украина сможет вернуться в границы 1991-го года бессмысленно – в это не верят даже партнеры и союзники Украины, потому такой сценарий бесперспективный и невероятный.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я рискну сказать, что в патово-безысходной ситуации вообще не приходится играться в красные слова, не погружаюсь в историю, почему мы сюда пришли, но в границах 91-го года из 33-х лет существования Украина просуществовала 23 года. То есть треть времени государственности прошла с нарушенными границами. Границы 91-го года уже 10 лет не актуальны, и на это было пассивное согласие самой Украины, поскольку до вторжения не поднимался вопрос возвращения к 91-му году, действовали негласные понятия, что это сейчас неподъемно.
Соответственно, теперь относительно границ 91-го года в 25-м году говорить не приходится. То, что сказал новый министр обороны США, свидетельствует об очень простых вещах – границы 91-го года ни один союзник Украины не просматривает в ближайшей перспективе как рабочую, вероятную, достижимую, вероятную, реалистичную и так далее [версию]. Пока что все, что касается границ 91-го года, является невероятным, недостижимым, нерабочим и другое «не». От этого нужно отталкиваться, и это не произошло с избранием Трампа – мы уже 10 лет существуем в таком усеченном, с точки зрения территориальной целостности, виде», – заявил Дроздов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: