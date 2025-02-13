Украина сама согласилась на отказ от границ 91-го – Дроздов

Говорить о том, что Украина сможет вернуться в границы 1991-го года бессмысленно – в это не верят даже партнеры и союзники Украины, потому такой сценарий бесперспективный и невероятный.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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