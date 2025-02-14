Украина потеряла слишком много населения, чтобы противостоять дальше России – Ходорковский

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За несколько лет конфликта население Украины сократилось в два раза, и теперь у нее вовсе нет шанса на противостояние с Россией.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходорковского, Россия же, наоборот, обросла не только территориями, но и населением.

«Что произошло за время войны? Когда война начиналась, в России было там 142−145, мы не знаем точно, сколько миллионов человек, а в Украине было порядка 42−43 миллионов. За это время захвачены территории, за это время – беженцы. На сегодняшний день украинцы называют численность людей, которые у них находятся сейчас на неоккупированной территории, от 23 до 28 миллионов, по моему ощущению, скорее, все-таки ближе к 23, чем к 28», – рассуждал он.