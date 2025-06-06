Уехал ни с чем: грубая лесть не помогла Мерцу убедить Трампа наказать Россию и вооружить Украину

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The New York Times пишет о визите немецкого канцлера Фридриха Мерца в США и констатирует, что, несмотря на, в целом, теплую атмосферу переговоров в Белом доме, немецкий гость не смог убедить Дональда Трампа продолжить оказывать давление на Россию и поддержать Киев оружием. Ранее именно эти два вопроса немецкие СМИ называли наиболее важными пунктами повестки американского вояжа канцлера.

Как говорится в материале, Мерца поселили на ночь в официальном правительственном гостевом доме Блэр-Хаус, что, по словам его советников, было сигналом того, что два лидера, которые обращаются друг к другу по имени, находятся в хороших отношениях.

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Тем не менее, как говорят конфиденты издания, Трамп «не давал никаких обещаний» Мерцу в частном порядке относительно конкретных обязательств США по поставкам вооружений Украине или введения новых санкций против Москвы.

«Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон в надежде убедить Трампа сыграть более активную роль в защите Украины, но тот фактически развел руками, заявив, что США ничего не могут сделать, чтобы положить конец войне», – говорится в публикации.

«Президент США все еще рассматривает возможность дополнительного экономического давления на Россию, но сомневается, что это может оказать влияние Владимира Путина, так как он «создал свою экономическую систему, чтобы противостоять карательным санкциям», – добавляет издание.

Стремясь добиться своих целей, немецкий канцлер даже пытался задобрить падкого на примитивную лесть Трампа привезенным из Германии семейным артефактом – как пишет издание, он «с особым тщанием вручил Трампу свидетельство о рождении его деда, Фридриха Трампа, родившегося в Баварии в 1869 году». Семейная реликвия Трампов помещена под стекло и снабжена рамкой из красного дерева.

В конечном итоге, даже прозрачные отсылки к немецкому сантименту и «кровному долгу перед Германией» не помогли, констатирует издание.

«Через четыре месяца своего второго срока Трамп говорит о войне так, будто он сторонний наблюдатель. Когда журналист спросил его на пресс-конференции в четверг, собирается ли он ввести новые санкции против России, как он неоднократно угрожал ранее, Трамп ответил двусмысленно. Он предположил, что будет знать, когда придет момент для усиления давления, но он еще не наступил», – не скрывает своего возмущения автор NYT.

Более того, Трамп не исключил даже того, что Украина может быть наказана наравне с Россией.

«Мы будем очень, очень, очень жесткими, и это может затронуть обе страны, если честно. Знаете, для танго нужны двое», – заявил президент США.

«Этот обмен мнениями был примечателен, поскольку Трамп очень мало говорил о российско-украинской войне на протяжении последних недель и почти ничего не сказал о потрясающей атаке украинских беспилотников на выходных против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, в России. В своем заявлении в социальных сетях в среду он вообще отказался от временных рамок, вместо этого просто передав намерение Путина отплатить Украине так, будто он был комментатором, не заинтересованным в результате», – продолжает возмущаться автор статьи.

Трамп продолжил в том же духе и в четверг, несмотря на призыв Мерца использовать американскую силу, чтобы заставить Россию отступить.

Интересно, что если верить публикации, то Мерц готовился к визиту, общаясь с европейскими коллегами, которые встречались с Трампом в последние месяцы, чтобы собрать их советы по наилучшему способу общения с американским президентом.

По данным NYT Меркель сказала Мерцу, что готовилась к своему первому визиту к Трампу, когда тот был менее известным политиком – прочитав его интервью 1980-х годов в Playboy и просмотрев эпизоды из скандального фильма «Ученик».

Впрочем, как показал ход дальнейшего разговора, все эти полезные советы были зря. В конечном итоге, Мерц улетел из Вашингтона ни с чем.

«Глава Белого дома не взял на себя никаких обязательств. Он похвастался экономикой США и количеством призывников в армию под его руководством. А потом вообще сравнил войну РФ против Украины с детской дракой или хоккейным матчем», – резюмирует издание.

Издание отмечает, что во время встречи в Белом доме канцлер Германии в большинстве своем сосредотачивался на Украине и необходимости прекращения войны, в частности путем привлечения к ответственности Путина.

В разговоре канцлер также несколько раз опроверг нарратив Трампа о том, что Украина и Россия одинаково виноваты в войне.

Мерц призвал Трампа сотрудничать с Германией и Европой, чтобы прекратить войну. Америка «находится в очень сильной позиции, чтобы принять меры в этой войне и положить ей конец» – взывал к Трампу канцлер.

Он даже пошел на совсем грубую лесть и, памятуя недавние твиты Трампа о «победе США во Второй мировой войне», сравнил роль США в прекращении конфликта на Украине, с ролью, которую американские войска сыграли в победе над Гитлером. Канцлер уверял, что США «опять-таки имеют очень сильные возможности что-то сделать» для прекращения войны. Трамп, по его словам, был «ключевым человеком в мире», который мог бы остановить войну, «оказывая давление на Россию».

Если верить свидетелям встречи, то когда Трамп описывал ужасные кадры последствий войны на Украине, Мерц вмешался и добавил, что «описанные атаки осуществляются только российским оружием». Но всего, чего добился от недавно защищавшего Россию Трампа Мерц, играя на эмоциях, это лишь равнодушный кивок в знак согласия.