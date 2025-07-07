Турецкий эксперт: Одесса входит в число стратегических целей Кремля

Михаил Рябов.  
07.07.2025 13:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Спецоперация, Украина


Если Дональд Трамп остановит военную помощь Украине, Россия может не остановиться на нескольких областях, уже включенных в Конституцию РФ.

Об этом на страницах турецкого агентства «Анадолу» пишет Гюркан Демир, аналитик Фонда исследований Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп остановит военную помощь Украине, Россия может не остановиться на нескольких областях,...

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«Давайте вспомним встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. Прямое заявление Трампа Зеленскому о том, что «у вас нет козырей»… Поскольку поддержка США ослабевает, Украина не сможет справиться с Россией, имея лишь ограниченный вклад европейских держав. Трамп, похоже, очень хорошо проанализировал этот баланс и использует эту зависимость как рычаг на переговорах.

Постепенный отказ США от потока военной помощи сделает Украину стратегически слабой и поставит ее за стол переговоров как более пассивного игрока. В то время как Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, которые Москва объявила аннексированными, уже рассматриваются Россией как «не подлежащие обсуждению», тот факт, что важнейшие города, которые остаются за пределами этих областей и особенно символизируют выход к Черному морю, такие как Одесса, также входят в число стратегических целей Кремля, еще больше усложняет переговорный процесс.

Заявление президента России Владимира Путина в прошлом месяце о том, что «любое место, куда входит российский солдат, теперь является Россией», также показывает, как любая слабость в поддержке Западом Украины будет превращена Москвой в геополитическую возможность.

Администрация Трампа, возможно, стремится к миру. Но этот мир может прийти за счет серьезных уступок территориальной целостности и стратегического суверенитета Украины. Сознательное ограничение поддержки со стороны США могло превратиться в инструмент давления, чтобы сделать Украину «более гибкой». В этой стратегической концепции мы можем увидеть военное продвижение в пользу России на местах», – пишет турецкий эксперт.

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