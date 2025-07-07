Турецкий эксперт: Одесса входит в число стратегических целей Кремля

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Если Дональд Трамп остановит военную помощь Украине, Россия может не остановиться на нескольких областях, уже включенных в Конституцию РФ.

Об этом на страницах турецкого агентства «Анадолу» пишет Гюркан Демир, аналитик Фонда исследований Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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