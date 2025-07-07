Турецкий эксперт: Одесса входит в число стратегических целей Кремля
Если Дональд Трамп остановит военную помощь Украине, Россия может не остановиться на нескольких областях, уже включенных в Конституцию РФ.
Об этом на страницах турецкого агентства «Анадолу» пишет Гюркан Демир, аналитик Фонда исследований Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте вспомним встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. Прямое заявление Трампа Зеленскому о том, что «у вас нет козырей»… Поскольку поддержка США ослабевает, Украина не сможет справиться с Россией, имея лишь ограниченный вклад европейских держав. Трамп, похоже, очень хорошо проанализировал этот баланс и использует эту зависимость как рычаг на переговорах.
Постепенный отказ США от потока военной помощи сделает Украину стратегически слабой и поставит ее за стол переговоров как более пассивного игрока. В то время как Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, которые Москва объявила аннексированными, уже рассматриваются Россией как «не подлежащие обсуждению», тот факт, что важнейшие города, которые остаются за пределами этих областей и особенно символизируют выход к Черному морю, такие как Одесса, также входят в число стратегических целей Кремля, еще больше усложняет переговорный процесс.
Заявление президента России Владимира Путина в прошлом месяце о том, что «любое место, куда входит российский солдат, теперь является Россией», также показывает, как любая слабость в поддержке Западом Украины будет превращена Москвой в геополитическую возможность.
Администрация Трампа, возможно, стремится к миру. Но этот мир может прийти за счет серьезных уступок территориальной целостности и стратегического суверенитета Украины. Сознательное ограничение поддержки со стороны США могло превратиться в инструмент давления, чтобы сделать Украину «более гибкой». В этой стратегической концепции мы можем увидеть военное продвижение в пользу России на местах», – пишет турецкий эксперт.
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