Москва будет настаивать на полном выводе украинских сил не только из Донбасса, а из всех территорий, которые конституционно принадлежат России.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский обозреватель и антироссийский пропагандист нетрадиционной сексуальной ориентации Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что на самом деле хочет РФ в украинском конфликте.

«Какую схему они могут предлагать? Президент Украины согласен с тем, что украинские войска выходят с территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. На этом этапе может быть заключено и согласовано мирное соглашение, которое будет содержать в себе констатацию, что оно может быть парафировано и подписано, только когда Украина сделает свою часть домашней работы», – говорит русофоб.

По его словам, эта часть «домашней работы» для Киева будет включать не только в отводе войск, проведении выборов и референдума, на котором украинцы должны будут одобрить исключение из конституции Украины Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, упоминание о НАТО, а также проголосовать за предоставление русскому языку государственного статуса и обеспечить права канонической Православной Церкви.