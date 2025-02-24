Трамп предложил Зеленскому формулу, при которой границы Украины не важны

Анатолий Лапин.  
24.02.2025 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Суть сделки по недрам, которую США предлагают Украине, заключается в том, что и Россия, и США, и Украина получают выгоду от добычи ресурсов. При этом становится неважно, где проходит граница между Россией и Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суть сделки по недрам, которую США предлагают Украине, заключается в том, что и Россия,...

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«Мы приходим к самой удивительной детали, потому что в этой политике место Украины, которое предложил Трамп, заключалось в том, что Украина могла быть вместе с Трампом и с Путиным. Скажете, как это так? Трамп придумал фантастическую прекрасную форму сделки.

Вот те самые полезные ископаемые, а когда под эгидой якобы разработки полезных ископаемых такой геополитический, а скорее геоэкономический союз, в котором, поскольку страны связаны друг с другом экономическими отношениями, они перестают воевать. Ну, точно так же, как это происходит между Францией и Германией. Если вы оба находитесь в Евросоюзе, у Евросоюза есть положительная сторона, это не только скопище евробюрократов, то вам не важно, кому принадлежит Эльзас и Лотарингия», – сказала иноагент.

«Если американские инвестиции одновременно идут и в российский арктический нефтегаз, и в украинский литий, и в ту часть украинского лития или украинская угля, которая находится на аннексированной Россией территории, то уже неважно, где начинается Россия и где кончается Украина. Это как Эльзас и Лотарингия. Вот это совершенно потрясающая форма сделки, которая, как я уже сказала, снимала эти противоречия.

Это очень позорно, что Россия и Украина сами не смогли договориться о снятии этих противоречий и возвратиться к форме хотя бы бывшей виртуальной империи. Но это делает Трамп, причем в рамках зонтика американской империи», – заявила Латынина.

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