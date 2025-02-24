Трамп предложил Зеленскому формулу, при которой границы Украины не важны

Суть сделки по недрам, которую США предлагают Украине, заключается в том, что и Россия, и США, и Украина получают выгоду от добычи ресурсов. При этом становится неважно, где проходит граница между Россией и Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приходим к самой удивительной детали, потому что в этой политике место Украины, которое предложил Трамп, заключалось в том, что Украина могла быть вместе с Трампом и с Путиным. Скажете, как это так? Трамп придумал фантастическую прекрасную форму сделки. Вот те самые полезные ископаемые, а когда под эгидой якобы разработки полезных ископаемых такой геополитический, а скорее геоэкономический союз, в котором, поскольку страны связаны друг с другом экономическими отношениями, они перестают воевать. Ну, точно так же, как это происходит между Францией и Германией. Если вы оба находитесь в Евросоюзе, у Евросоюза есть положительная сторона, это не только скопище евробюрократов, то вам не важно, кому принадлежит Эльзас и Лотарингия», – сказала иноагент.