Террорист Буданов без оптимизма: Допускаю новую «Ялту»
Вероятность того, что «западные союзники» разменяют Украину в процессе урегулирования конфликта с Россией, по-прежнему высока.
Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«К сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какие последствия будут этой войны, даже после того, как, я надеюсь, она завершится – всё-таки, в ближайшее время. Но последствия будут ощущаться ещё много лет», – сказал Буданов.
На вопрос, может ли в результате нынешних событий возникнуть «новый Хельсинский договор или новая Ялта», глава украинской разведки также отреагировал без особого оптимизма.
«В прямом смысле, думаю, что прямо сейчас пока что это невозможно. В переносном, к сожалению, считаю, что это может произойти», – ответил глава ГУР, когда-то обещавший наивным украинцам «кофе в Ялте».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: