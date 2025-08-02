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Вероятность того, что «западные союзники» разменяют Украину в процессе урегулирования конфликта с Россией, по-прежнему высока.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какие последствия будут этой войны, даже после того, как, я надеюсь, она завершится – всё-таки, в ближайшее время. Но последствия будут ощущаться ещё много лет», – сказал Буданов.

На вопрос, может ли в результате нынешних событий возникнуть «новый Хельсинский договор или новая Ялта», глава украинской разведки также отреагировал без особого оптимизма.