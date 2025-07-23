Сырский обещает наступление ВСУ и просит ракеты для удара по России «без ограничений»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Washington Post призвал Запад передать Украине ракетное оружие и снять ограничения на удары по России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дополнительные ракеты средней и большой дальности, в том числе американские ATACMS и немецкие системы Taurus, — если они будут предоставлены без ограничений на их использование — позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре, на которой производятся ракеты и беспилотники», – поясняет издание.
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Сырский, которого в публикации называют главным инициатором вторжения в Курскую область, пообещал, что ВСУ еще готовы организовать новое наступление.
«У нас есть высокомотивированные и отважные солдаты, которые могут наступать, — но им нужны современные и надёжные средства защиты», – сказал Сырский.
Он дал понять, что верхушка в Киеве готова обменять «пушечное мясо» на новые транши Запада.
«Мотивацией является более высокая зарплата. Если выплаты увеличатся, желающих будет больше», – рисует главком перспективы мобилизации в ВСУ.
Сырскому исполняется 60 лет, он достигнет возраста выхода на военную пенсию, но в ответ на вопрос об отставке лишь отшутился, похвалившись, что по-прежнему «может отжаться 100 раз без перерыва».
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