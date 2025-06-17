США будут полностью менять режим в Иране

Катя Добрина.  
17.06.2025 19:59
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Цель США осуществить государственный переворот в Иране и подобраться к Китаю. Украинский кризис интересен Вашингтону как рынок для продажи оружия.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цель США осуществить государственный переворот в Иране и подобраться к Китаю. Украинский кризис интересен...

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«Пока ставка делается на длительную кампанию ударов по военно-гражданской инфраструктуре Ирана с целью вызвать коллапс и осуществить смену режима. Это даже не скрывается. Отсюда активизация не только израильской агентуры, но и различных террористических группировок.

Так же активизировался кейс Пехлеви (наследник династии персидских шахов) в США, который должен стать иранским Гуайдо. Его попытаются затащить в Тегеран с тем, чтобы он возглавил некое демократическое правительство. То есть цель понятна – сменить режим в Иране», – подчеркнул он.

По словам эксперта, Иран безусловно представляет угрозу, поскольку обладает серьёзными военными ресурсами. Израиль действует открыто, а за ним стоит «могучая кучка» во главе с США, которые оказывают поддержку в этой агрессивной войне. И для этого Штатам потребовалось переложить бремя украинского кризиса на Европу.

«Они снижают свои издержки, предоставляя Европе продолжать тянуть войну на Украине за свой счёт. Но опять же, войну на Украине они сворачивать не собираются.

США хотят минимизировать своё участие, чтобы сконцентрироваться на компании против Ирана, и будущих действиях в Китае в связи с тайванским кейсом. Точно так же, как перед началом войны на Украине США предварительно сократили свои контингенты в Ираке и вывели войска из Афганистана», – пояснил Рожин.

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