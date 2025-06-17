США будут полностью менять режим в Иране

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Цель США осуществить государственный переворот в Иране и подобраться к Китаю. Украинский кризис интересен Вашингтону как рынок для продажи оружия.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока ставка делается на длительную кампанию ударов по военно-гражданской инфраструктуре Ирана с целью вызвать коллапс и осуществить смену режима. Это даже не скрывается. Отсюда активизация не только израильской агентуры, но и различных террористических группировок. Так же активизировался кейс Пехлеви (наследник династии персидских шахов) в США, который должен стать иранским Гуайдо. Его попытаются затащить в Тегеран с тем, чтобы он возглавил некое демократическое правительство. То есть цель понятна – сменить режим в Иране», – подчеркнул он.

По словам эксперта, Иран безусловно представляет угрозу, поскольку обладает серьёзными военными ресурсами. Израиль действует открыто, а за ним стоит «могучая кучка» во главе с США, которые оказывают поддержку в этой агрессивной войне. И для этого Штатам потребовалось переложить бремя украинского кризиса на Европу.