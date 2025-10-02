Спокойно в ближайшее время не будет, Россия копит ресурсы

Анатолий Лапин.  
02.10.2025 10:52
Россия не применяет на Украине все свои возможности, чтобы не растратить их раньше времени, а копит на случай более крупного противостояния. Болевых точек много, и спокойно в ближайшее время точно не будет.

Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель проекта «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы посмотрим на это как на цель протяженную, как процесс – заставлять нас постоянно тратить ресурсы, тогда мы переходим к термину «война на истощение». Она более разрушительна, более смертоносна и пагубна в долгосрочном периоде. Потому что война на истощение будет заставлять нас выжимать все соки из экономики, населения. Это – урон, от которого мы будем оправляться достаточно долго.

Если мы предполагаем, что эта война внутри себя несет смысл именно войны на истощение, то становятся очевидными эти странности, почему мы что-то не можем делать. Потому что мы пытаемся ресурсы придержать до того часа, когда их действительно придется использовать, и почему противник точно так же это искусственно оттягивает, где разменной монетой выступает так называемая Украина.

А Украина закончится – у нас болевых точек много. Эскалация на Балтике и в Скандинавии, американцы еще с прошлого года покушаются на пересмотр шельфа в Тихом океане, на наших восточных рубежах, у нас Армения и Азербайджан, у нас до сих пор не решен вопрос Приднестровья, проблемы с нашими братушками-сербами на Балканах…

И спокойно в ближайшие годы точно не будет, потому что меры пусть не военного, но экономико-политического воздействия никто останавливать не собирается», – заявил Звинчук.

