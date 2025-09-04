«Смело нарушайте закон, отмажем» – нацисты вербуют зэков для издевательств над ликвидатором Парубия

Вадим Москаленко.  
04.09.2025 22:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 208
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Нацисты и нанятые ими уголовники должны устроить показательную расправу над Михаилом Синельниковым, заключённым по подозрению в убийстве Парубия.

Об этом в своём блоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он на суде несёт откровенный бред для того, чтобы его поменяли. Он улыбается, он любит Россию. Он прямо говорит: быстрей суд и скорей меня обменяйте.

В связи с этим я обращаюсь к украинским заключённым, в СИЗО, где будет содержаться это существо. Он, как видим, любит Россию, Россия любит бутылки, любит пить, любит на них ходить в пляс.

Будет очень хорошо по максимуму провести с ним воспитательную работу. Весь ущерб, если кого-то запрут в карцер, увеличат срок заключения – мы это всё обязательно перекроем», – сказал Карась.

«И обращаюсь к правоохранительной системе с просьбой не менять это существо. Эта знаковая история должна быть точкой невозврата. Как правильно сделали сотрудники СБУ, которые убийц полковника убили. Так и это создание должно до конца своего века сидеть.

Эти создания мыслят тик-током. Если его поменять, это будет картинка: «Убил-поменяли-Россия». Поэтому он должен гнить, мучиться. В идеале – чтобы с ним произошли прекрасные вещи в застенках. Незаконные.

Чтобы другим был урок. Очень не хватает таких тик-токов с киллерами и с тем, что происходит с ними потом в украинских тюрьмах», – добавил нацист.

