«Смело нарушайте закон, отмажем» – нацисты вербуют зэков для издевательств над ликвидатором Парубия

Нацисты и нанятые ими уголовники должны устроить показательную расправу над Михаилом Синельниковым, заключённым по подозрению в убийстве Парубия.

Об этом в своём блоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он на суде несёт откровенный бред для того, чтобы его поменяли. Он улыбается, он любит Россию. Он прямо говорит: быстрей суд и скорей меня обменяйте.

В связи с этим я обращаюсь к украинским заключённым, в СИЗО, где будет содержаться это существо. Он, как видим, любит Россию, Россия любит бутылки, любит пить, любит на них ходить в пляс.

Будет очень хорошо по максимуму провести с ним воспитательную работу. Весь ущерб, если кого-то запрут в карцер, увеличат срок заключения – мы это всё обязательно перекроем», – сказал Карась.