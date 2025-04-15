Шансы Украины вступить в НАТО мертвее чем у мертвого – экс-советник Меркель

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 16:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не будет членом НАТО и вряд ли вступит в Европейский союз.

Об этом в эфире подкаста «Im Gespräch» заявил бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет членом НАТО и вряд ли вступит в Европейский союз. Об этом...

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Кроме прочего, по мнению Вада, в рамках переговоров России и США должны быть учтены интересы РФ, в том числе, касающиеся Донбасса и Крыма.

«Теперь вопрос заключается по сути в том, как в ходе этих переговоров отразить интересы безопасности России, а интересы безопасности России, если говорить по сути, сводятся к тому, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, размещения у своих границ западных систем вооружения – и обеспечить, я бы сказал, контроль, в конечном счете, стратегический контроль в отношении Донбасса, Крыма и причерноморских регионов

С политической точки зрения, обе стороны, то есть Трамп и Путин, должны договориться о примерных рамках этого соглашения о прекращении огня или последующего мирного договора, ведь это процесс, который не стоит на месте.

И здесь важно учитывать интересы России, то есть отказ Украины от вступления в НАТО, от требования, которое, на мой взгляд, в политическом плане мертвее мертвого, которое по многим причинам никогда не было ориентировано на реальность.

Даже устав НАТО не позволяет принимать в состав организации страну, в которой идет война. И сближение Украины с ЕС, конечно, в долгосрочной перспективе возможно, но я думаю, что это будет скорее привилегированное партнерство, нежели полноценное членство», – отметил он.

«Я думаю, что это нереально, даже если звучат соответствующие политические требования, поскольку перспектива вступления данной страны в состав Евросоюза означала бы возникновение для ЕС очень серьезных союзнических обязательств по отношению к Украине», – заявил Вад.

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