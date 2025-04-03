Рычага нет, а разворачиваться надо – Миршаймер о попытках Трампа использовать РФ против КНР

Елена Острякова.  
03.04.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


У США нет рычагов давления на Россию.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет рычагов давления на Россию. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета...

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«Я не думаю, что у США есть рычаги влияния. На самом деле, я думаю, что у них их вообще нет. Вот почему я не стал бы использовать слово «заставить». Я не думаю, что Трамп может заставить Россию заключит сделку. Но я думаю, что Трамп может договориться с русскими, и они могут заключить сделку. Это не гарантировано на 100%, но они могут заключить сделку, которая положит конец войне, если украинцы и европейцы согласятся», – сказал Миршаймер.

Он считает, что США должны надавить на украинцев и европейцев, хотя это и будет трудно.

«У США есть заинтересованность к повороту на Азию, чтобы сдержать Китай. Китай – равный соперник, с точки зрения Америки. Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия. Мы хотим иметь возможность развернуться, но из-за войны на Украине нам очень сложно переключиться на Азию», – сказал Миршаймер.

Если повезет, США удастся вбить клин между Россией и Китаем, но это маловероятно, полагает американский профессор.

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