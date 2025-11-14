Россия устроила бессонную ночь Киеву. ВСУ кошмарили Новороссийск

Михаил Рябов.  
14.11.2025 08:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 895
 
Война, Дзен, Киев, Россия


Комбинированный удар по Киеву нанесла Россия минувшей ночью, сначала перегрузив ПВО противника волнами ударных дронов «Герань» (они заходили на город сразу с нескольких направлений), а затем запустив баллистические ракеты.


Целями стали объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. В Киеве фиксировались перебои с электричеством – дополнительные к уже привычным графикам отключения света.

Украинские власти традиционно публикуют большое количество снимков поврежденных жилых домов – очевидно, это произошло при попытке сбить летящие «Герани» или изменить их курс при помощи РЭБ.

ВСУ в свою очередь всю ночь запускала партии дронов по южным регионам России. ПВО работала над Крымом, однако большая часть вражеских БПЛА ушла в сторону Новороссийска (только над морем было сбито около 50 дронов). Известно о пожаре на нефтебазе, повреждении гражданского судна, а также жилых домов.

Учитывая, что Новороссийск – крупнейший российский торговый порт на Черном море, ВСУ не оставят попыток его атак в рамках стратегии нанесения ущерба экономике РФ.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить