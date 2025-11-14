Россия устроила бессонную ночь Киеву. ВСУ кошмарили Новороссийск
Комбинированный удар по Киеву нанесла Россия минувшей ночью, сначала перегрузив ПВО противника волнами ударных дронов «Герань» (они заходили на город сразу с нескольких направлений), а затем запустив баллистические ракеты.
Целями стали объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. В Киеве фиксировались перебои с электричеством – дополнительные к уже привычным графикам отключения света.
Украинские власти традиционно публикуют большое количество снимков поврежденных жилых домов – очевидно, это произошло при попытке сбить летящие «Герани» или изменить их курс при помощи РЭБ.
ВСУ в свою очередь всю ночь запускала партии дронов по южным регионам России. ПВО работала над Крымом, однако большая часть вражеских БПЛА ушла в сторону Новороссийска (только над морем было сбито около 50 дронов). Известно о пожаре на нефтебазе, повреждении гражданского судна, а также жилых домов.
Учитывая, что Новороссийск – крупнейший российский торговый порт на Черном море, ВСУ не оставят попыток его атак в рамках стратегии нанесения ущерба экономике РФ.
