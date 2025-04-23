Россия ни с кем делить Украину не будет – Европа тем более за бортом
Россия ни с кем не будет делить Украину, тем более со странами ЕС, которые хотят оказаться за столом переговоров.
Об этом на канале «Слово» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не собираемся делить Украину, у нас нет таких планов. Её мало. Американцы одну сделку придумали, и то уже сомневаются, стоит ли это тех человекочасов, которые они на нее тратят, и моральных потрясений в Овальном кабинете Белого дома.
Поэтому те страны, которые называются – Россия, США, Китай, дальше добавляют, может быть, Индия. Про Индию говорят «может быть». Где тут Евросоюз?», – сказал Казаков.
Общественник уверен, что страны ЕС будут продолжать финансировать Украину даже когда американские поставки прекратятся.
«Они бьются за это. И они разгоняют милитаристские настроения. Они будут отдавать деньги Украине, будут давать оружие. Своё отдадут. Будут всё это делать, но не для того, чтобы с нами за Украину воевать. Калибр не тот.
Поэтому они не воюют с нами за Украину. Они Украину используют как фомку для того, чтобы вскрыть комнату, где идет за столом передел мира. Вот и все», – подытожил он.
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