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Россия ни с кем не будет делить Украину, тем более со странами ЕС, которые хотят оказаться за столом переговоров.

Об этом на канале «Слово» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не собираемся делить Украину, у нас нет таких планов. Её мало. Американцы одну сделку придумали, и то уже сомневаются, стоит ли это тех человекочасов, которые они на нее тратят, и моральных потрясений в Овальном кабинете Белого дома. Поэтому те страны, которые называются – Россия, США, Китай, дальше добавляют, может быть, Индия. Про Индию говорят «может быть». Где тут Евросоюз?», – сказал Казаков.

Общественник уверен, что страны ЕС будут продолжать финансировать Украину даже когда американские поставки прекратятся.