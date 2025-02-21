Россия и США уже утвердили сценарий смещения Зеленского – Арестович

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Между Россией и США уже достигнута договоренность о том, по какому сценарию будет достигнут мир на Украине.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выглядит он [сценарий] примерно следующим образом. Приостановка огня, Зеленский уходит в отставку, добровольно. Ну, ему мягко объясняют, что лучшее, что можно сделать, – это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой, включая всех силовых министров, весь офис и так далее. Новый премьер, новый глава Верховной Рады, которая в короткий период, 6−8 месяцев, стабилизируют страну, уточняют списки избирателей и так далее, обеспечивают режим прекращения огня, демобилизацию армии, снятие военного положения и потом приводят страну к выборам. И где-то осенью, условно в октябре, 26 октября проводятся выборы. Вот и все, послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий, именно поэтому он его бесит, именно поэтому на него не согласен, именно поэтому Келлог выходит без пресс-конференции. Это значит, что будут применены другие средства для того, чтобы он сообразил, что ему пора в отставку. И это лучше, чтобы он мог сделать», – заявил экс-советник ОП.

По его словам, если бы Зеленский нашел в себе мужество уйти в отставку, ему бы украинский народ поставил памятник.

Впрочем, Арестович прогнозирует, что Зеленский будет упираться до последнего, добавив, что слова «Каддафи» и «Чаушеску» висят в воздухе.