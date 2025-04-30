«России нужен интернационал Победителей» – Путин о начале тесной работы с единомышленниками в Европе и США
У России есть множество союзников во многих западных странах, поэтому ей необходимо вернуться к интернациональной повестке.
Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перед Великой Отечественной войной, перед Второй мировой войной, у нас с Германией были очень хорошие отношения. И это всё носило идеологический характер, ведь Компартия Германии была одной из самых мощных политических сил в Германии после Первой мировой войны и в Веймарской республике, у них были очень устойчивые связи с Советским Союзом. Вот, они были первыми жертвами нацизма.
И потом на протяжении многих лет, на протяжении Великой Отечественной войны у нас была устойчивая опора на вот эти силы. Известная группа «Красная капелла», ее представители, работали во всех органах нацистской Германии, даже в гестапо. Это люди, которые беззаветно служили своей идеологической родине – Советскому Союзу.
А когда война началась, настолько было всё остро, и всё было на грани выживания страны и наций, которые составляли тогда Советский Союз, что тогда, конечно, появились и другие жёсткие лозунги, в том числе на плакатах «Убей немца». Потому что так стало всё жёстко, что это потребовало и вот такой жёсткости в пропаганде», – напомнил Путин.
«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти.
Конечно, сейчас проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить, но ведь мы – нация победителей. Нация – в широком смысле этого слова. Когда я говорю нация, имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза.
Но я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые в Европе, в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много, и надо объединять наши усилия.
Но, конечно, стержнем в основе победы лежат подвиги нашего народа, прежде всего. И мы, будучи русскими, татарами, евреями, там, мордвой, чеченцами, дагестанцами, кем угодно, мы должны, конечно, говорить об этом», – подытожил президент.
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