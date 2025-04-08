РФ уже готова занять Сувалкский коридор, и НАТО никак не помешает – поляк Кульпа
Дональд Трамп разрушает НАТО и делает заложником Центральную Европу в своих геополитических отношениях с Владимиром Путиным.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кульпу попросили прокомментировать его опасения, что Россия до конца года может ударить по Сувалкскому коридору, чтобы отрезать Польшу от Прибалтики, что, по сути, будет означать объявление войны странам НАТО.
«Да, такая ситуация могла бы быть, но смотрите, как быстро разрушается НАТО. Ситуация такая, что это не обязательно будет война против НАТО, потому что Байден говорил о «маленьком вторжении», которое не является войной.
И бог знает, что Трамп определит как «маленькое вторжение». Мы видим, что разрушены трансатлантические связи. Потому что требование 5 процентов значат, что за 5% Европа сама себе предоставляет безопасность, а если кто-то не вкладывает 5%, не заслуживают того, чтобы США пришли с помощью. Так или иначе, выходит, что уверенность в том, что будет помощь, разрушена», – ответил поляк.
«Кажется, Трамп находится на скором пути войны на Дальнем Востоке. И то отношение Трампа к Путину, какое мы видим, это попытка создать ситуацию стратегической неопределённости таким образом, чтобы Китай не мог быть уверенным на 100%, что русские не поменяют фронт, в случае конфликта.
Получается, что Центральная Европа является заложником. Это не только Украина, против которой идёт агрессия. Все эти переговоры, выдвижение России, весь этот ужас, который проявляет администрация Трампа…
Но это также бьёт по безопасности балтийских стран, Польши. Это как приглашение для Путина, чтобы не стеснялся. Поэтому этого нельзя исключать», – беспокоился Кульпа.
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