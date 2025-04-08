РФ уже готова занять Сувалкский коридор, и НАТО никак не помешает – поляк Кульпа

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Дональд Трамп разрушает НАТО и делает заложником Центральную Европу в своих геополитических отношениях с Владимиром Путиным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кульпу попросили прокомментировать его опасения, что Россия до конца года может ударить по Сувалкскому коридору, чтобы отрезать Польшу от Прибалтики, что, по сути, будет означать объявление войны странам НАТО.

«Да, такая ситуация могла бы быть, но смотрите, как быстро разрушается НАТО. Ситуация такая, что это не обязательно будет война против НАТО, потому что Байден говорил о «маленьком вторжении», которое не является войной. И бог знает, что Трамп определит как «маленькое вторжение». Мы видим, что разрушены трансатлантические связи. Потому что требование 5 процентов значат, что за 5% Европа сама себе предоставляет безопасность, а если кто-то не вкладывает 5%, не заслуживают того, чтобы США пришли с помощью. Так или иначе, выходит, что уверенность в том, что будет помощь, разрушена», – ответил поляк.