Прощай, Стамбул: Россия вплотную приблизилась к достижению цели СВО – экс-аналитик ЦРУ

Владимир Гладков.  
05.06.2025 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 869
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В течение следующей пары месяцев украинская армия может потерпеть полное военное поражение, и тогда одна из целей СВО будет достигнута. Соответственно, стамбульская переговорная площадка утратит актуальность.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение следующей пары месяцев украинская армия может потерпеть полное военное поражение, и тогда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня успокаивает, что русские ведут очень осторожную игру, а Путин спокоен, собран и осторожен. И мы должны быть благодарны за это и с нетерпением ждать новых переговоров в Стамбуле», – сказал Макговерн.

Аналитик подчеркнул, что Россия упорно продвигается к своей цели, не обращая внимания на провокации.

«Независимо от того, добьются они чего-то или нет, это не имеет значения, потому что в течение следующего месяца или двух, как только русские продолжат, будет достигнута одна из главных целей специальной военной операции, а именно уничтожение украинской армии.

И тогда будет сложнее с точки зрения реальности договориться о каком-либо мирном урегулировании», – подытожил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить