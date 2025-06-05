Прощай, Стамбул: Россия вплотную приблизилась к достижению цели СВО – экс-аналитик ЦРУ

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В течение следующей пары месяцев украинская армия может потерпеть полное военное поражение, и тогда одна из целей СВО будет достигнута. Соответственно, стамбульская переговорная площадка утратит актуальность.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня успокаивает, что русские ведут очень осторожную игру, а Путин спокоен, собран и осторожен. И мы должны быть благодарны за это и с нетерпением ждать новых переговоров в Стамбуле», – сказал Макговерн.

Аналитик подчеркнул, что Россия упорно продвигается к своей цели, не обращая внимания на провокации.