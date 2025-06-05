Прощай, Стамбул: Россия вплотную приблизилась к достижению цели СВО – экс-аналитик ЦРУ
В течение следующей пары месяцев украинская армия может потерпеть полное военное поражение, и тогда одна из целей СВО будет достигнута. Соответственно, стамбульская переговорная площадка утратит актуальность.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Меня успокаивает, что русские ведут очень осторожную игру, а Путин спокоен, собран и осторожен. И мы должны быть благодарны за это и с нетерпением ждать новых переговоров в Стамбуле», – сказал Макговерн.
Аналитик подчеркнул, что Россия упорно продвигается к своей цели, не обращая внимания на провокации.
«Независимо от того, добьются они чего-то или нет, это не имеет значения, потому что в течение следующего месяца или двух, как только русские продолжат, будет достигнута одна из главных целей специальной военной операции, а именно уничтожение украинской армии.
И тогда будет сложнее с точки зрения реальности договориться о каком-либо мирном урегулировании», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: