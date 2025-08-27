Проиграв на Украине, ЕС начнет войну на Балканах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, потому что еще не готов вступить в него.

Об этом эксперт по геополитике Алекс Крайнер заявил в интервью ютуб-каналу Wreport, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нынешнее руководство Европы сейчас решительно настроено присоединиться к войне против России напрямую. Но они будут не готовы к этому, по их собственным оценкам, до 2028-2029 года. Поэтому они отчаянно хотят, чтобы война на Украине продолжалась до этих пор. Потому что легче присоединиться к уже идущей войне, чем затевать новую: там нужно все подготовить, придумать оправдания, нужен повод. Все это сложно сделать с нуля. Поэтому они хотят, чтобы война на Украине длилась, пока они не будут готовы присоединиться к ней напрямую», – сказал Крайнер.

Он считает, что киевский режим не дотянет до намеченного Европой срока и капитулирует раньше, и тогда Британия разожжет новый конфликт на Балканах.

«Сейчас опасность в том, что, проигрывая на Украине, они будут вынуждены открыть новый фронт. Я всегда говорю, что именно Британия возглавляет этот процесс. Один из самых влиятельных лондонских аналитических центров Королевский объединённый институт оборонных исследований уже назвал Балканы вторым фронтом в войне Запада против России. Это станет еще одной катастрофой для всего европейского континента», – сказал Крайнер.

Он прогнозирует скорые провокации по типу украинской Бучи в балканских странах.