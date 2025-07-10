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Несмотря на антироссийскую риторику, новый немецкий канцлер Фридрих Мерц отправляет тайных переговорщиков на встречи с русскими, чтобы обсудить соглашение с Москвой о разделе Украины и возобновлении поставок газа через «Северный поток».

Соответствующий материал «Как Берлин продал Украину» публикует сайт польской радиостанции «Bezpieczna Podroz» со ссылкой на данные немецкого журналиста Штеффена Добберта, соавтора книги «Северный поток. Как Германия платит за войну Путину».

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«Согласно его источникам, новый канцлер Германии Фридрих Мерц хочет восстановить каналы связи с Россией, чтобы тайно искать соглашение, которое могло бы положить конец войне. Сценарий предполагает, что Путин может остановить де-юре Крым и контроль над оккупированными территориями. Это означало бы давление на Украину, чтобы она согласилась на такое «решение», и Германия снова получила бы дешевый российский газ», – говорится в публикации.

Одна из таких встреч, якобы, недавно уже состоялась в Баку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».