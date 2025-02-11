Преподавать некому – Зеленский перестал платить учителям

Украина ежегодно теряет множество преподавателей в школах и вузах из-за смехотворно низких заработных плат.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила депутат «Голоса» Наталия Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«COVID и война очень повлияли на результаты нашего обучения. Мы знаем, что средний балл ВНО [украинский аналог ЕГЭ] очень снизился. Мы знаем, что мы уже фактически пятый год подряд не имеем ГИА [госаттестацию] в 4-м, в 9-м и в 11-м классах, и у меня есть по этому поводу много обращений как от учителей, так и родителей. Пора возвращать, ведь мы должны, каждый украинец должен иметь базовые знания.

Я держу в руках исследование, которое говорит о том, что у нас ежегодно уменьшается количество учителей. Учителя не выдерживают, молодые почти не заходят в профессию.

Мы имеем сегодня самую низкую заработную плату именно в образовательной сфере – это 13 тысяч гривен, а у некоторых даже нет минимальной, если уроков мало. Если победа и справедливый мир зависят от ВСУ, то устойчивость Украины в будущем – только от образования», – рассуждала Пипа.