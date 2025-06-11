Позорно и глупо дарить Трампу «похабный мир» с Украиной, когда валится Америка – эксперт

Катя Добрина.  
11.06.2025 16:29
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Обострившиеся противоречия в США могут быть на руку России, как и «вильна и незалежна Калифорнийщина». В любом случае, ради спасения Трампа нельзя идти на поводу «похабного мира».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обострившиеся противоречия в США могут быть на руку России, как и «вильна и незалежна...

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«Я считаю самым опасным поворотом в этой ситуации, и эта опасность на лицо, когда многие в Москве, в том числе наши единоверцы-консерваторы, начнут говорить: а давайте поможем Трампу, он же наш, традиционалист, а против него эти жуткие демократы. Давайте ради помощи Трампу подыграем и остановим СВО.

И вот уже московские, не все конечно, но некоторые ключевые политические телеграм-каналы пишут: давайте не будем побеждать. Давайте оставим эту тему, реализуем грузинский вариант на Украине

Но это миф! И об этом нужно говорить, потому что Малороссия, Новороссия – это не Грузия. Это вообще другая история, и подобные шаги навстречу Трампу приведут только к консервации украинского нацизма и поражению России. Поэтому я убеждён, что нужно чётко отстаивать собственные религиозные и национальный интересы. Ведь из-за Трампа, якобы доброго, все уже не говорят о победе, а говорят об этом самом «похабном мире», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что через две недели каноническая церковь Малороссии и Новороссии скорее всего утратит регистрацию, и в институциональном виде православие в колыбели крещения Руси будет уничтожено.

«А у нас вместо этого разговор о том, как бы нам помочь Трампу, а вот никак. Да, сейчас проявились все имеющиеся элитные и этнические противоречия Соединённых штатов. Так может быть в интересах России «вильна и незалежна Калифорнийщина»? И не надо помогать Трампу», – подытожил Фролов.

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