Появились реальные данные о вчерашних потерях российской авиации

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Сегодня появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия вчерашней атаки на российские военные аэродромы.

Судя по фото, объявленные СБУ цифры в 40 пораженных бортов сильно преувеличены, но тем не менее урон российская авиация понесла серьезный.

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«Большинство опубликованных в Сети накануне кадров позволяли лишь уточнить масштаб поражения авиации на авиабазе Оленья в Мурманской области. С объективным контролем на аэродроме Белая в Иркутской области всё обстояло не столь однозначно. Увы, избежать появления в Сети кадров со спутника и сокрыть масштабы потерь в сегодняшних реалиях невозможно от слова «совсем». SAR-снимки появились с утра», – пишет паблик военно-аналитического проекта «Рыбарь», который ведет экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук.

По его словам, количество предварительно выведенных из строя бортов — 13 единиц: до 8 единиц Ту-95МС (часть может оказаться Ил-76), до 4 единиц Ту-22М, до 1 единицы Ан-12.

«Конечно, указанное количество куда меньше заявленных ГУР 40 бортов стратегической авиации, но даже так подобного рода единомоментные потери из-за преступной халатности — это трагическая утрата для всего воздушного флота России», – указывает канал Звинчука.

Отмечается, что, судя по всему, борта, выведенные из строя на Оленьей, проходили регламентные работы в момент ударов и поэтому не несли при себе боеприпасов — в ином случае масштабы поражения были бы куда неприятнее.

А вот военный аналитик, полковник запаса Аслан Нахушев призывает не преувеличивать масштаб потерь, считая, что они не скажутся на фронте.

«По уточненной информации от независимых американских осинтеров в результате вчерашней атаки по аэродромам стратегической авиации не подлежит восстановлению один Ту-95МС. Получили повреждения крыльев, закрылков и топливных баков 3 Ту-95МС и 3 Ту- 22М3.Также получил неустановленные повреждения один Ан-12. Могло быть значительно хуже если учесть, что диверсанты снарядили 150 дронов.

В целом, в военном отношении, атака не окажет никакого влияния на выполнение боевых задач стратегической авиации ВКС. От себя добавлю, семь из восьми повреждённых бортов находились на авиабазе «Белая»( Иркутская область), из них больше половины «не на крыле». Это был глубочайший тыл и глубочайший расслабон. Напомню, в зоне досягаемости атак ударных БПЛА ( Рязанская и Ивановская области) все дроны, были уничтожены. Да и Оленегорск отстрелялся неплохо, если учесть, что по нему работали 50 FPV, в два раза больше, чем по другим атакованным аэродромам», – пишет Нахушев.

Инженер-ракетчик, автор тг-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркивает, что «медийная волна со стороны Киева была раздута примерно в 6 раз по сравнению с реальностью».