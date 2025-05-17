После переговоров в Стамбуле желание помогать Киеву поубавится

Переговоры с Украиной могут быть мирными по форме, но не по содержанию.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, это действительно очень серьёзная наша победа. Серьёзная прежде всего благодаря тому, что террористы повели себя вполне предсказуемым образом. И очень наглядно показали, что переговоров боятся, как огня. Соответственно те, кто до сих пор говорил о переговорах, теперь не будут так рьяно настаивать на том, чтобы мы обязательно выполняли все «хотелки» Украины»,- отметил политик.

По его словам, Киев продолжает игнорировать реальную обстановку и настаивает на возвращении под контроль перешедших в состав РФ регионов.

«Если верить Гончаренко, что, конечно, трудно, но иногда можно попробовать, Мединский на переговорах сказал, что «если вы не соглашаетесь сейчас оставить четыре области, скоро будете оставлять шесть». А именно ещё Харьковскую и Сумскую. Учитывая, как сейчас продвигаются наши войска, это вполне вероятно. Но я лично очень надеюсь, что Харьковской и Сумской областями дело тоже не ограничится. Какие конкретные ещё области? Увидим», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что не удивится, если направление следующего удара станет совершенно неожиданным для противника.