Пора активизировать ворота в Арктику на флангах Китая и России – американский сенатор

Елена Острякова.  
26.06.2025 14:52
  (Мск) , Москва
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Арктика, Дзен, Китай, Россия, США


Китай и Россия повысили свою активность в северной части Тихого океана и вторгаются в воздушное пространство и исключительную экономическую зону США в районе Аляски.

Об этом сенатор США от Аляски Дэн Салливан заявил на слушаниях в комитете по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай и Россия повысили свою активность в северной части Тихого океана и вторгаются в...

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«За последние три года мы наблюдали беспрецедентное количество вылетов российским бомбардировщиков и китайских ВМС, а также совместные вылеты российских и китайский стратегических бомбардировщиков. Поэтому потребность в инфраструктуре, которая будет проецировать американскую военную мощь в этой части мира: дозаправлять самолеты, перехватывать нарушителей, – действительно очень важна. Нам нужно проецировать силу, потому что это наша родина, верно?», – сказал Салливан.

По его словам, несколько взлетно-посадочных полос на Аляске уже реконструированы, и ВВС США успешно уничтожают «шпионские воздушные шары, которые запускают китайцы». Но Салливан считает, что этого мало. Он предлагает активизировать изолированную военно-воздушную базу «Атолл Джонсон».

«Это в тысяче миль к западу от Гавайев. Это стратегически важная территория. Это ворота в Арктику на флангах Китая и России. Когда я говорил об этом, коммунистическая партия Китая пришла в ярость. Они ненавидят это, значит для нас это хорошо», – сказал Салливан.

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