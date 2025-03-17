Польский журналист о марше ССовцев в Риге: ЕС движется в направлении фашизма

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Запад, и в первую очередь это касается ЕС, в ускоренном темпе скатывается в авторитаризм и даже фашизм.

Об этом в интервью ПолитНавигатору заявил главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский.

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Насколько проведение в Риге марша, прославляющего СС – организацию, которую Нюрнбергский трибунал признал преступной, – соответствует основоположным документам Европейского Союза, куда больше 20 лет входит Латвия?

Риторический вопрос – безусловно, не соответствует. Но это меня особо не удивляет, поскольку это далеко не единственные действия властей стран-членов Евросоюза, которые нарушают установленные ими самими правила и нормы. Напомню о том, что примерно 30% населения Латвии отказано в получении гражданства только потому, что они говорят на русском языке и считаются «находящимися под влиянием России». Но эта явная дискриминация никого в ЕС не взволновала. Напомню также про действия органов власти, силовиков и судов «европейской» Румынии, которые не допустили к участию в повторных президентских выборах Кэлина Джорджеску – кандидата, который по всем опросам мог бы их выиграть в первом туре. Потому позорный марш бывших эсэсовцев и их приспешников в Риге лишь подтверждает откат ЕС от своих первоначально задекларированных принципов.

Связан ли всплеск неонацизма в странах Прибалтики с тем, что в период между двумя мировыми войнами Литва, Латвия и Эстония были фашистскими этнократическими диктатурами?

Глорификация нацизма в Литве, Латвии и Эстонии является опосредованной попыткой обелить часть своей, мягко говоря, некрасивой истории, касающейся сотрудничества этих государств с немецкими нацистами. Конечно, я не хотел бы обижать тех литовцев, латышей и эстонцев, предки которых в рядах Красной Армии героически боролись с нацизмом. Однако нельзя закрывать глаза на то, что значительная часть граждан Литвы, Латвии и Эстонии позорным образом сотрудничала с нацистскими оккупантами. Так что я уверен, что опосредованными попытками обелить сотрудничество с нацистами дело не закончится, дойдёт и до их непосредственного оправдания.

Почему на Западе в целом, и в ЕС в частности, закрывают глаза на то, что вооружённые формирования Украины строятся на основе наследия нацистских организаций, что выражается не только в соответствующих лозунгах или символике, но также в идеологии и практике?

Запад закрывает на это глаза, потому что он сам, и в первую очередь это касается ЕС, в ускоренном темпе скатывается в авторитаризм. Не хотел бы употреблять слово «нацизм», но если бы меня спросили – двигается ли Европа, особенно Западная, в направлении авторитаризма и фашизма? – я бы ответил утвердительно. Потому неудивительно, что на Украине прославляют часть своей истории, связанной с нацистскими коллаборационистами, – поскольку ЕС, куда интегрируется Украина, сам таким становится. В Евросоюзе больше не думают о демократии, он становится авторитарной структурой.

Как можно объяснить шизофреническую политику польских властей, которые на словах требуют от Киева прекратить прославление дивизии СС Galizien и нацистских коллаборационистов из ОУН*, но при этом допускающих визиты в Польшу военных из бригады «Азов»*, созданной украинскими неонацистами и использующей символику дивизии СС Dirlewanger?

Ответить на этот вопрос в политологическом смысле невозможно, тут действительно нужна помощь психиатра. Это действительно шизофрения, что подтвердил недавний визит в Польшу представителей бригады (или уже корпуса?) «Азов», основанной на однозначно нацистской идеологии – украинском интегральном национализме Дмитрия Донцова. В то же самой время представители польских властей безуспешно требуют от Киева отказа от восхваления персонажей нацистской части истории Украины. Но всё это не вызывает особого удивления, поскольку «восточная политика» Польши, на наших глазах терпящая поражение, основана на фундаменте, который даже психиатра поставил бы в тупик.