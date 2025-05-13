«Вижу российские уши!»: Польша снова «воткнула нож в спину» Украине – укро-депутат

Поляки снова перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной, что бандеровцы расценивают как предательство.

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этой трибуны я хочу обратиться ко всем нашим друзьям из братской Польше, которая очень сильно за последние годы помогла украинскому государству в борьбе с врагом, которая приютила более 1,5 миллионов украинских граждан. И мы благодарим вас за это.

Но вчера снова нож в спину. Один из крупнейших грузовых переходов нашего государства, Ягодин, был перекрыт с территории Польши. Уже формируются километровые очереди, протестующие перекрыли доступ украинских грузовиков, которые везут то, что Украина производит, в том числе и сельскохозяйственную продукцию, не только в страны Евросоюза.

Это однозначно нож в спину. Почему? Евросоюз нам продлил возможность ехать без дополнительных разрешений. У нас есть электронная очередь и это для поляков неудобно, значит, боятся конкуренции и так далее», – возмущался Гузь.