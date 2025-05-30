Полковник СБУ: Украина выменяет Сумскую и Харьковскую области на ДНР

Елена Острякова.  
30.05.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Продвижение российской армии по Сумской области представляет опасность для Украины, если не будет срочно заключено мирное соглашение.

Об этом военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвижение российской армии по Сумской области представляет опасность для Украины, если не будет срочно...

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«С другой стороны, если переговоры в понедельник начнутся, то на переговорах возможно все. В том числе и обмен территориями. Извините за цинизм, наших территорий на наши территории. Сумской и Харьковской области на территории Донецкой области», – предположил Стариков.

В украинское контрнаступление он не верит, поскольку наличие у ВСУ резервов является государственной тайной.

«Сможем ли мы их оттуда вытолкнуть? Не скажу. С учетом того, что происходит на всей линии фронта, противник активизировался по всем направлениям», – отметил он.

СБУшник надеется, что во второй половине июня «произойдет что-то глобальное для мира».

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