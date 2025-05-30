Полковник СБУ: Украина выменяет Сумскую и Харьковскую области на ДНР

Продвижение российской армии по Сумской области представляет опасность для Украины, если не будет срочно заключено мирное соглашение.

Об этом военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С другой стороны, если переговоры в понедельник начнутся, то на переговорах возможно все. В том числе и обмен территориями. Извините за цинизм, наших территорий на наши территории. Сумской и Харьковской области на территории Донецкой области», – предположил Стариков.

В украинское контрнаступление он не верит, поскольку наличие у ВСУ резервов является государственной тайной.

«Сможем ли мы их оттуда вытолкнуть? Не скажу. С учетом того, что происходит на всей линии фронта, противник активизировался по всем направлениям», – отметил он.