Полковник Генштаба: В ответ Трампу может вылететь новый «Орешник»

Анатолий Лапин.  
15.07.2025 10:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3027
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Дональд Трамп возвращает уровень конфронтации с Россией к моменту, когда Москва решилась на демонстративный удар «Орешником».

Об этом в эфире «ORF Zeit im Bild» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп возвращает уровень конфронтации с Россией к моменту, когда Москва решилась на демонстративный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В конце администрации Байдена это уже пытались сделать. Тогда еще шли боевые действия в Курске, и Украине было разрешено применять по российской территории дальнобойные системы вооружения. Следствием этого было в частности использование русскими ракеты средней дальности «Орешник», а также некоторые действия в гибридном космосе.

Теперь Трамп оказался на том же месте, что и Байден раньше. Действительно ли он сейчас сделает шаг и предоставит Украине системы вооружения большой дальности, которые позволят ей, как сказал Трамп, достигать целей на российской территории, вплоть до Москвы? Это, конечно, снова привело бы к обострению ситуации», – заявил Райснер.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить