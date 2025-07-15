Полковник Генштаба: В ответ Трампу может вылететь новый «Орешник»

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Дональд Трамп возвращает уровень конфронтации с Россией к моменту, когда Москва решилась на демонстративный удар «Орешником».

Об этом в эфире «ORF Zeit im Bild» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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