Полковник ДНР: Запад превратил ВСУшников в нарко-зомби – на том фронт до сих пор и держится

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За прошедшие 11 лет, начиная с Донбасса, западные фармакологи на подопытных ВСУшниках значительно улучшили разрабатываемые ими боевые психотропные препараты.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две вещи, которые воздействуют на украинских военных. Это страх за жизнь, и второе – психотропные вещества, которыми очень серьёзно их пичкают. Самое главное – нет элемента страха. Мы сталкивались с этим с 2014 года, мы воочию видели, как идёт модернизация этих веществ. Мы находили бутылки воды, на которых было написано «Живая вода», вот этой живой водички попил – и ты уже бесстрашен. Если нет идеологии, то только так, только отключить сознание человека и сделать из него зомби. В принципе, это то, что сейчас происходит»,– рассказал Басурин.

При этом, по его словам, с 2014 года произошла «серьёзная эволюция» таких препаратов.

«Сначала были применения – день, два три, потом выводили очень долго. Сейчас они научились выводить намного быстрее. И они подобрали дозировку применения таких препаратов, при которой мозг полностью не плавится. И выводить из этого состояния становится легче. В этом плане западная фармакология работает очень серьёзно, полигон здесь для них просто великолепный. Конечно, людей не жалко. Но, с другой стороны, они это опробируют для того, чтобы на своих использовать», – подчеркнул эксперт.