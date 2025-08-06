Полковник ДНР: Запад превратил ВСУшников в нарко-зомби – на том фронт до сих пор и держится
За прошедшие 11 лет, начиная с Донбасса, западные фармакологи на подопытных ВСУшниках значительно улучшили разрабатываемые ими боевые психотропные препараты.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Две вещи, которые воздействуют на украинских военных. Это страх за жизнь, и второе – психотропные вещества, которыми очень серьёзно их пичкают. Самое главное – нет элемента страха.
Мы сталкивались с этим с 2014 года, мы воочию видели, как идёт модернизация этих веществ. Мы находили бутылки воды, на которых было написано «Живая вода», вот этой живой водички попил – и ты уже бесстрашен.
Если нет идеологии, то только так, только отключить сознание человека и сделать из него зомби. В принципе, это то, что сейчас происходит»,– рассказал Басурин.
При этом, по его словам, с 2014 года произошла «серьёзная эволюция» таких препаратов.
«Сначала были применения – день, два три, потом выводили очень долго. Сейчас они научились выводить намного быстрее. И они подобрали дозировку применения таких препаратов, при которой мозг полностью не плавится. И выводить из этого состояния становится легче.
В этом плане западная фармакология работает очень серьёзно, полигон здесь для них просто великолепный. Конечно, людей не жалко. Но, с другой стороны, они это опробируют для того, чтобы на своих использовать», – подчеркнул эксперт.
«Оружие – это всё понятно. Модернизация, усовершенствование, а вот фармакология, то что всегда было закрыто… Мы же говорили, что на Украине находится большое количество различных биохимических лабораторий для производства тех или иных видов убийств.
Но при этом они создавали фармакологию, при которой не сразу убивать, а постепенно. И масштабирование шло очень серьёзное. Это одна из причин, почему линия фронта до сих пор держится», – заключил Басурин.
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