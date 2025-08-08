Политологи Банковой стонут: «Сытым европейцам плевать на жертву Украины»

Европейцы вероломно хотят поскорее решить украинский вопрос и забыть обо всём.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки офиса Зеленского Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там вообще нет проблем! Вопросы всего лишь в каких-то четырёх регионах на Украине, и всё там нормально, нет никакой проблемы и конфликта.

Попытка откупиться от необходимости решить ключевую причину этой ситуации – за это будет платить Европа и европейцы. Не только Украина и украинцы», – сокрушался украинский политолог Владислав Оленченко.

Киевский политконсультант Александр Харебин поддержал коллегу и принялся защищать своего хозяина Зеленского.

«Нам, украинцам – это болит! Мы хотим решить вопрос Польши, вопрос Германии, Италии – мы же такие классные, мы за вас! А они на нас смотрят, те сытые европейцы – мы состоялись как субъектное государство или не состоялись? Ваш президент субъектен или ваш президент утка? Которая крякает и сейчас упадёт.

Узкий коридор. Вот, он идёт в темноте – впереди эшафот. И у него два вопроса, дойти до эшафота или где-то там затеряться. Вот, что сейчас происходит относительно протестов, относительно ответов, почему именно сейчас мир любой ценой!», – причитал Харебин.

