Пока мы закупаем оптоволокно, Россия строит заводы по его производству – Береза

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Россия активно закупает не просто изделия в Китае, а уже станки для производства всего необходимого на своей территории.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы сейчас освобождаем от пошлины оптоволокно, а человек говорит: «Смотрите, я ездил в Китай. Вот мы там скупаем оптоволокно, а россияне там скупают устройства для изготовления оптоволокна. Вопросы государственной политики», – заявил Костенко.

Береза подчеркнул, что Россия ставит задачу стать полностью независимой в производстве всего, что нужно военным: