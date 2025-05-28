Пока мы закупаем оптоволокно, Россия строит заводы по его производству – Береза

Анатолий Лапин.  
28.05.2025 13:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 538
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Технологии, Украина, Экономика


Россия активно закупает не просто изделия в Китае, а уже станки для производства всего необходимого на своей территории.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия активно закупает не просто изделия в Китае, а уже станки для производства всего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот мы сейчас освобождаем от пошлины оптоволокно, а человек говорит: «Смотрите, я ездил в Китай. Вот мы там скупаем оптоволокно, а россияне там скупают устройства для изготовления оптоволокна. Вопросы государственной политики», – заявил Костенко.

Береза подчеркнул, что Россия ставит задачу стать полностью независимой в производстве всего, что нужно военным:

«Есть подтвержденные факты. Россияне начали строить и активно строят производство комплектующих для дронов на территории Российской Федерации. Покупают станки, и это системный подход. Для того, чтобы вообще не зависеть от кого-либо, хотя с Китаем у них все ровно, но они строят сейчас вообще все комплексы, будут все делать – от плат до процессоров. Все, полный замкнутый цикл. И это говорит только об одном – ни готовятся системно воевать дальше. И нам надо понимать, что мы сейчас теряем самое страшное – это время», – заявил Береза.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить