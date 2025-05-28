Пока мы закупаем оптоволокно, Россия строит заводы по его производству – Береза
Россия активно закупает не просто изделия в Китае, а уже станки для производства всего необходимого на своей территории.
Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот мы сейчас освобождаем от пошлины оптоволокно, а человек говорит: «Смотрите, я ездил в Китай. Вот мы там скупаем оптоволокно, а россияне там скупают устройства для изготовления оптоволокна. Вопросы государственной политики», – заявил Костенко.
Береза подчеркнул, что Россия ставит задачу стать полностью независимой в производстве всего, что нужно военным:
«Есть подтвержденные факты. Россияне начали строить и активно строят производство комплектующих для дронов на территории Российской Федерации. Покупают станки, и это системный подход. Для того, чтобы вообще не зависеть от кого-либо, хотя с Китаем у них все ровно, но они строят сейчас вообще все комплексы, будут все делать – от плат до процессоров. Все, полный замкнутый цикл. И это говорит только об одном – ни готовятся системно воевать дальше. И нам надо понимать, что мы сейчас теряем самое страшное – это время», – заявил Береза.
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