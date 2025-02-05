Плюнувшего в военкома полтавчанина посадили на шесть лет

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Украина


В Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации половины имущества местного блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который обматерил и плюнул в военкома в 2023 году.

Сюжет показал телеканал «Киев 24» со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации половины имущества местного блогера и фитнес-тренера...

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Отмечается, что дело Заволоки расследовали более полутора лет. Всё это время мужчина находился в СИЗО. Адвокат Заволоки пыталась добиться, чтобы её подзащитного отпустили под залог, однако суд постоянно продлевал задержание.

Полтавчанина в конце концов обвинили в оскорблении чести и достоинства военнослужащих и осудили на 6 лет за решеткой с конфискацией половины имущества.

Напомним, в конце августа в Полтаве случился конфликт между ТЦК и Заволокой, который в ответ на попытку могилизации начал задавать неудобные вопросы военкомам.

В ходе перепалки он обматерил и плюнул в военнослужащего ТЦК, который оказался контуженым под Харьковом боевиком со второй группой инвалидности. После задержания Заволоки, паблики публиковали фото блогера с сильно окровавленным лицом.

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