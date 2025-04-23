План Трампа относительно России провалился – Казаков

Придя в Белый дом, Дональд Трамп понял, что не является «царём горы», и даже сателлиты США не слушают его приказов.

Об этом на канале «Слово» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп хотел в результате накопленных часов переговоров с Россией на разных уровнях, то есть накопить определенное количество векторов потенциального взаимодействия с Россией, и довести все их до предпоследнего пункта по каждому вектору. Последний пункт – это когда стороны говорят «да». И выйти на публику вместе с Путиным, и сказать, что Соединенные Штаты и Россия достигли вот таких соглашений, и поставить всех перед фактом. Трамп же пришел в Белый дом как царь горы и был уверен, что как он скажет, так и произойдет. Я хочу, чтобы солнце теперь не на востоке, а на западе всходило – солнце говорит, да пошел ты, президент. Оказалось, что так же ведут себя европейцы. И Киев ведет себя так же. И Трамп такой «да я вам сейчас», а они ему «а ты нам что?» И как-то он расстроился и понял, что он не царь горы совершенно», – сказал Казаков.