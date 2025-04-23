План Трампа относительно России провалился – Казаков
Придя в Белый дом, Дональд Трамп понял, что не является «царём горы», и даже сателлиты США не слушают его приказов.
Об этом на канале «Слово» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп хотел в результате накопленных часов переговоров с Россией на разных уровнях, то есть накопить определенное количество векторов потенциального взаимодействия с Россией, и довести все их до предпоследнего пункта по каждому вектору.
Последний пункт – это когда стороны говорят «да». И выйти на публику вместе с Путиным, и сказать, что Соединенные Штаты и Россия достигли вот таких соглашений, и поставить всех перед фактом.
Трамп же пришел в Белый дом как царь горы и был уверен, что как он скажет, так и произойдет. Я хочу, чтобы солнце теперь не на востоке, а на западе всходило – солнце говорит, да пошел ты, президент. Оказалось, что так же ведут себя европейцы. И Киев ведет себя так же.
И Трамп такой «да я вам сейчас», а они ему «а ты нам что?» И как-то он расстроился и понял, что он не царь горы совершенно», – сказал Казаков.
«А договариваться с ними он не хочет, нет у него такого интереса. У него есть в голове определенные замыслы в отношении России, он с этим не первый год существует.
И он понял, что если он будет делать в рамках этой повестки шаг за шагом одно решение, а потом идем ко второму решению, потом к третьему… Сначала урегулирование, потом нормализация дипломатических отношений, потом экономические. Он понял, что второго шага у него, скорее всего, не будет. Ему не дадут сделать второй, третий шаг.
И тогда он решил собрать все это в одну корзину и всю эту корзину надеть на голову окружающего мира. Просто выйти вместе с Путиным: «Теперь мы живем вот так». Я думаю, что это все еще в голове есть у Трампа. Он полностью не отказался от этого плана. И переговоры по всем этим векторам продолжаются», – добавил он.
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