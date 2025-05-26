Режиму Зеленского нужно срочно соглашаться на мир, иначе от Украины могут отвернуться даже западные «союзники».

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады, активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласятся ли «зе-леные» на его подписание [мирного соглашения]? При нынешней ситуации – нет. Но мы не знаем, что будет завтра, послезавтра. Поэтому готовят почву», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что Украине нужно срочно заключать мир на любых условиях, потому что позже такой возможности у неё не будет.

«Единственное, я хотел бы их предупредить: ребята, не играйтесь с огнем. Переговорные двери могут закрыться. Не только из-за позиции Кремля, а может ухудшиться реально международная ситуация вокруг Украины.

Потому что – чем слабее наша страна, тем меньше ее видят все, а не только Россия», – подытожил Мосийчук.