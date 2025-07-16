Паранойя растёт и ширится: Польша обвиняет Россию в серии крупных поджогов

Михаил Рябов.  
16.07.2025 18:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Происшествия, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Ряд крупных пожаров, произошедших в Польше за последние недели, могут быть актами саботажа, за которыми якобы стоит Россия.

Об этом сообщило польское общественное телевидение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд крупных пожаров, произошедших в Польше за последние недели, могут быть актами саботажа, за...

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За две недели произошло три крупных пожара в Польше. В воскресенье возгорание произошло на складе в Семяновице-Слёнске на юге Польши. Накануне пожар охватил производственный цех в Минске-Мазовецком – городе в 35 км к востоку от Варшавы. 1 июля в варшавском районе пожаром было уничтожено более 200 квартир, более 500 человек пришлось эвакуировать.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что правительство рассматривает любой подобный инцидент как потенциальный акт саботажа.

Подобные обвинения уже выдвигались в мае прошлого года, когда сгорел ТЦ «Маривильска, 44» в Варшаве. Тогда Польша выслала российских дипломатов и распорядилась закрыть российское консульство в Кракове. Россия в ответ закрыла польское консульство в Калининграде.

Как сообщал «ПолитНавигатор» , на днях польские СМИ писали, что чиновники в Варшаве подозревают работающих на Москву хакеров во взломе систем, управляющих канализацией и очистными сооружениями, в результате чего был зафиксирован ряд внештатных ситуаций.

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