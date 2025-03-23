Отступали без приказа сверху и с потерями: новые свидетельства вырвавшихся из Курщины солдат ВСУ

Сергей Рыжов.  
23.03.2025 09:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Происшествия, Россия, СМИ, Украина


Американская Wall Street Journal выпустила большой репортаж вдогонку отступлению ВСУ в Курской области. Цитируемые в материале украинские солдаты, говорят, что отходили без приказа сверху и с потерями. «Нужно было двигаться, чтобы выжить», – говорят они.

Когда российские войска прорвались через украинские линии, некоторые командиры на местах дали приказ отступать, не дожидаясь указаний свыше. Один из командиров, сержант Сергей Савчук, сказал:

Американская Wall Street Journal выпустила большой репортаж вдогонку отступлению ВСУ в Курской области. Цитируемые...

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«Если бы я этого не сделал, ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или хуже».

Старший сержант Зенон Дашак, член украинского подразделения беспилотников «Сова», также отметил, что задержка с выводом войск привела к ненужным потерям: «Это была бы довольно успешная операция, если бы она закончилась хотя бы месяц назад».

Отмечается, что солдаты сталкивались с постоянными атаками российских беспилотников и минными полями. Медик, который участвовал в операции, отметил:

«Небо полно беспилотников FPV, поэтому вы не обращаете внимания на то, что у вас под ногами. Большинство теряют ноги».

Также, по их собственным данным, отходя из Курщины  украинские военные оставляли или подрывали тяжелое вооружение.

«Аналитики, изучающие видео и спутниковые снимки с поля боя, оценивают соотношение потерь техники примерно в 1:1. Это невыгодно для Украины, так как Россия с большей готовностью может заменить оборудование», – говорится в статье.

Солдаты ВСУ считают, что операция нанесла значительный урон россиянам, но стоила еще больших жертв самой Украине.

«Там погибло так много наших людей. Честно говоря, мы тоже убили много русских», – сказал изданию украинский военный с позывным «Мститель».

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