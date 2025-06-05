Отправляйся же ты к Байдену: «Путин и Си подводят Трампа к краю обрыва» – киевский политолог

Россия и Китай совместно загоняют США в ловушку, которая позволит лишить бывшего гегемона роли международного арбитра.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что за повышением ставок со стороны Москвы в последнее время стоит на самом деле позиция Китая в отношении США.

Что имеется в виду… Москва в последние недели повышала ставки, что вызвало глубочайшее раздражение у Трампа, критику Путина. Она заявила о буферной зоне, она заявила о том, что Советский Союз продолжает существовать, она заявила, что на Украине нелегитимное руководство. Хотя некоторое время об этом уже не говорила. Москва повышала ставки, демонстрировала свои амбиции взять под контроль не только Украину, а все постсоветское пространство.

И это вызвало раздражение в Вашингтоне, это привело к резкой риторике в отношении Путина. То есть это привело к эскалации», – рассуждал Бортник.