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Кровь из глаз — ну нельзя же так палиться! Не успел народ еще переварить и осознать, сколько швали пойдет на паперть после остановки насоса USAID, как шваль уже заревела белугой. Она же привыкла получать золотые печеньки за русофобию, за каждого затравленного, убитого, сданного в ТЦК и СБУ русского. За то, что вынуждена была ломать язык и переучиваться на мову.

И еще шваль хорошо питалась. Теперь же заявляет… о жизни впроголодь — видать, запасы печенек на «белые билеты» ушли.

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Так, о тяжелейшем существовании без грантов поведал одесский журналист-правозащитник Дмитрий Бакаев.

«80% журналистов Украины остались без сиськи USAID. И я тоже. Чего уж греха таить. Мне жаль, что USAID убил Трамп. Здесь USAID давал не сиську, а подставлял плечо. Я делал репортажи о наших героях. Ездил в прифронтовые города. И именно при поддержке USAID я узнал и рассказал правду о том, как наше государство наплевало и забыло о тысячах украинских заключенных, оказавшихся в оккупации. То есть не только дул в фанфары», — откровенно врет Бакаев, заработавший в 2014-м году ожирение.

Вот как стал поливать дерьмом погибших в Доме профсоюзов, как перешел на мову — за шанежки от USAID — так и заработал. И по состоянию здоровья ни в какие прифронтовые города не ездил, а 10 лет сливал деньги на всякую херню — современное «искусство», интервью со швалью рангом повыше типа Шендеровича, и, понятное дело, русофобию с дивана — не из окопа.

Но далее жирная свинья делится с такими же «обездоленными» побратимами лайфхаками по выживанию:

«Но что я хочу сказать своим коллегам? Я достаю ящик с просроченными консервами из Польши. Сосиски с фасолью. Разогреваю их. Сосиски немного отвратительны, и все время кажется, что дело закончится ботулизмом. Как-никак четыре месяца просрочки. Но пока живы. А что делать! Живем. Я говорю вам, братья: не все так плохо. Вы свободны».

А потом «правозащитник», как оказалось, живший на деньги USAID, но при этом обиравший каких-то бабок на гуманитарку (ее ж дают только нищим со справками) рассуждает, что следующая партия сосисок и вовсе «на вкус как мел», но призывает не отчаиваться, ведь «есть места, где журналистам еще хуже». Приводя в пример Папуа-Новую Гвинею, где бродят племена-каннибалы, практикуется колдовство, а жители мрут от СПИДа.

В общем, есть к чему стремиться, хотя особых отличий от жизни украинцев, не сидевших на американских подсосах, я не усматриваю.

Но тут главное другое. Понимаете, вот так походя, как бы невзначай, грантоедский паразит жалуется на вынужденное поедание сосисок (а раньше была икра?), вот так просто признается, что сотни загубленных жизней одесситов — а грантоеды губили «сепаров» и «вату», в этом и заключалась правозащита… В общем — жизни этих людей тогда, например, 2 мая 2014 года, и сейчас, когда их могилизируют тысячами — это был просто инструмент, чтобы свиньи жрали.

К Бакаеву присоединяются коллеги — такие же журналисты-правозащитники: «Как жить дальше?».

Кстати, помните, как недавно в ТЦК искалечили сына журналистки Колтуновой? Она живодерам денег не дала, его и покалечили. Теперь Колтунова тоже валает «Как жить?» и оплакивает USAID . «Как без грантов сыночку от могилизации отмазать?!» — вот из-за чего, оказывается, был скандал.

По мнению всей этой внезапно обнищавшей мрази, могилизировать — слава Украине! — должны других, чтобы им жиреть не мешали.

Да лавочка прикрылась. И теперь остается только сдавать друг дружку в СБУ за вонючие польские сосиски.