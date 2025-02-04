Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

После того, как в Овальном кабинете Белого дома сонного деда сменил дед гиперактивный, США стали бесспорным главным ньюсмейкером на планете. В Белом доме без устали в турборежиме продуцируют все более скандальные инфоповоды, а остальной мир лишь реагирует на них в реактивном режиме, расхлебывая последствия.

К числу наиболее скандальных и значимых решений администрации Трампа в первую неделю ее работы относится трехмесячная приостановка помощи зарубежным странам с последующей ревизией и, в итоге, раскассированием главного провайдера этой помощи – американского агентства по международным делам, более известного в мире по ставшей знаковой аббревиатуре USAID.

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В сухом остатке имеем вот что. Штаб-квартира USAID закрылась 3 февраля, большинство сотрудников до конца проверки будут работать удаленно, после чего получат уведомления об увольнении.

Впрочем указывают на дверь раздатчикам грантов у Трампа довольно вежливо – с сохранением всех положенных льгот и выплат. Так что это не вариант «Уволить без выходного пособия».

Почему эти заокеанские дела так важны для нас? Причем, не побоюсь этого слова, важнее даже сводок с фронта. Потому что последние носят сиюминутный тактический характер. В отличие от того, какой флаг реет над очередным селом на Донбассе, структуры типа USAID работают вдолгую и определяют стратегическую перспективу на десятки лет вперед. Прежде всего потому, что их работа – не в поднятии флагов, а в переформатировании мозгов людей, которые затем сами поднимают нужные флаги.

Это самое USAID было создано в далеком 1961 году – СССР в тот год полетел в космос. Официально декларирируемой целью новой конторы стала централизация усилий по оказанию экономической, гуманитарной и технической помощи другим странам.

Именно через эту кассу США финансировали многочисленные грантовые проекты в сотнях стран – от защиты редкой флоры и фауны, до помощи в создании систем ирригации в засушливых странах; от борьбы с разного рода пандемиями и инфекциями – до программ поддержки репродуктивного здоровья. Сюда же – различные гуманитарные проекты, связанные с поддержкой демократии западного образца и продвижением американских внешнеполитических интересов. И здесь USAID играло с годам все большую роль, постепенно ставшую едва ли не ключевой.

В последние десятилетия роль этой «матери всех грантов» была настолько велика, что USAID с полным правом могла оспаривать роль символического «ледокола» в продвижении американских интересов у ставшего мемом Шестого флота ВМС США. Корабли этого флота в случае надобности плыли к берегам, перед этим уже заботливо унавоженным «агрономами» из USAID и засеянным соответствующими пропагандистскими семенами.

«Что, черт возьми, эти люди так отчаянно пытаются скрыть?!», – написал в комментариях под постом Маска один из пользователей Х, возмущенный действиями службы безопасности USAID, с удивительным упорством отказывавшей ревизорам из DOGE в доступе к системам безопасности агентства, личным делам персонала и к требующей спецдопуска секретной информации.

И хотя сам Маск ответил в том духе, что «они пытались соврать, чтобы скрыть свою коррупцию», реальность, открывшаяся сотрудникам DOGE после получения допуска в святая святых USAID, оказалась куда масштабнее простого воровства.

Ведь, кроме вброшенного на поживу падкой на сенсации аудитории рассказов про «презервативы для Газы» или трат на оперу про трансгендеров в Колумбии и поддержку геев в Сербии, USAID скрывало кое-что гораздо более любопытное и серьезное.

А именно – длившееся десятилетиями тесное и плодотворное сотрудничество со спецслужбами США. До такой степени, что иногда было сложно понять, где заканчиваются одни и начинаются другие.

Когда команда ревизоров Илона Маска после ряда скандалов таки получила ключи доступа к секретам, выяснилось, что агентство «неоднократно связывали с разведывательной деятельностью», а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство «было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ», объяснив, что «идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, который мы вели за рубежом: правительственный, волонтерский, религиозный, любой».

Из того, что уже успел опубличить Маск, мы знаем о причастности USAID к переворотам на Гаити, в Египте и на Украине. Но, какие еще тайны вашингтонского двора выплывут из приоткрытого ящика Пандоры?

Номинант Трампа на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший оказался несколько словоохотливее Мака и выложил полробности «украинского» кейса.

«США принимали непосредственное участие в финансировании «Майданного восстания» на Украине. Мы не слышали об этом ни от правительства, ни от газет, но USAID, являющаяся прикрытием для ЦРУ, вложила 5 миллиардов долларов в финансирование этих беспорядков. Они привели к государственному перевороту против первого демократически избранного правительства Украины» , – заявил Кеннеди-младший в интервью Такеру Карлсону.

«Украинское правительство пыталось остаться нейтральным и не становиться на сторону Запада, что было неприемлемым для американской администрации. За месяц до того, как это правительство было свергнуто, Виктория Нуланд, ключевая фигура идеологического центра, провела секретный телефонный разговор с послом США. Запись этого разговора есть в открытом доступе – каждый может его найти. В ней она фактически формирует новое украинское правительство, ориентированное на Запад. Это и есть демократия? Когда Виктория Нуланд сама решает, кто будет у власти? Это и есть суть вопроса. Они действительно не занимаются демократией. ЦРУ не занимается демократией. ЦРУ свалило, кажется, 83 правительства с 1947 по 1997 год по всему миру. Это треть всех правительств на Земле, и большинство из них были демократическими», – добавил Кеннеди.

Еще одна побочка от разбросанных по всему миру щупалец грантового спрута – выросшие на этой подкормке целые поколения грантоедов от журналистики – идеологически узколобые, но преисполненные агрессивного мессианства.

Именно их руками, во многом, были осуществлены те самые перевороты, о которых шла речь выше. И именно их руками осуществлялся дистанционный внешний контроль над покоренными странами – чтобы они, не дай бог, не свернули «не туда».

Про Украину, в которой 90 % СМИ оказались грантоедами на содержании у USAID, все уже знают. А вот пример из Грузии: по свежему признанию спикера тамошнего парламента Шалвы Папуашвили, USAID потратило на парламентские выборы 2024 года (а по факту – на их срыв) в Грузии $41,7 млн.

«В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП двух стран», – написал политик в соцсети.

Кроме того, из слитых Маском внутренних документов USAID следует, что одним из условий получения американских денег зарубежными изданиями было их «стратегическое молчание» по темам, которые в Вашингтоне прикажут замалчивать. Вот и выходило, прямо как по Тарасу Шевченко: «Од молдаванина до фінна. На всіх язиках все мовчить».

А тех, кто не молчит, шельмуют, как распространителей «кремлевских нарративов» и включают в грантоедские «черные списки». Запрещая их цитировать или на них ссылаться, поскольку это, дескать, «ненадежные источники». И это не шутка – на Украине тамошние грантоеды состряпали целый список «достоверных СМИ», ссылаться на которые можно и нужно без дополнительного фактчека написанного. Вы не удивляйтесь – 100% в этом списке составляют американские грантополучатели.

Впрочем, справедливости ради, даже в тех проектах USAID, которые формально являлись гуманитарными, прослеживается вполне конкретная политика. Например, программы борьбы со СПИДом в африканских странах включали в себя масштабную пропаганду не только контрацепции, но и финансирование операций по женской и мужской стерилизации, с целью контроля над рождаемостью и уменьшения прироста населения.

А программы по борьбе с голодом сопровождались не только тестированием на людях, у которых нет выбора, ГМО-продуктов американских корпораций, но и навязыванием правительствам этих стран соответствующих семян для массового выращивания в промышленных масштабов, замещающего традиционные для этих стран сельхозкультуры.

Какие политические интересы стояли за агрессивным продвижением «зеленой повестки» и борьбы с глобальным потеплением и изменением климата, думаю, говорить нет смысла, и так всем понятно.

Но по мере роста успехов в гигантски разросшейся структуре USAID и ее зарубежных офисов накапливалась и критическая масса проблем. Начиная от банальной бюрократии, которая, достигая определенного предела, начинает работать не на поставленный результат, а на обслуживание, сохранение и воспроизводство самой себя и своих корпоративных интересов. Заканчивая коррупцией при распределении финансовой помощи.

Плюс – нараставшая год от года идеологизация грантовых программ, в результате которой бесчисленные «благотворительные» фонды становились источником мракобесия и дискредитировали саму идею американской помощи. Грантоеды довели ситуацию до того, что их «повесточку» стали воспринимать с отвращением и презрением. Все меньше тех, кого можно на эту наживку купить.

Как итог – USAID из прежде эффективного внешнеполитического инструмента превратилась в классического, зацикленного на самом себе «пильщика» бюджетов. Когда гранты раздают ради самой их раздачи. Тут нужно понимать вот что. Классическая проблема некоммерческих организаций заключается в том, что их эффективность нельзя оценивать по критериям частного бизнеса, то есть прибылям или убыткам. Они априори убыточны, а значит, все оценки их деятельности изначально субъективными.

И вот тут мы подходим к главному. Почему Трамп сотоварищи, едва зайдя в Белый дом, первым делом – вперед остальных вопросов – бросились на штурм крепости USAID? Вовсе не из альтруизма или желания раскрыть миру глаза не творимые «попередниками» безобразия. А, прежде всего, потому, что, наученные ошибками прежней каденции, поняли, где находится реальное сердце системы, которая их тогда прожевала и выплюнула.

Понятное дело, субъектный Трамп не хочет быть «куклой» неведомого дипстейт. Он хочет сам контролировать работу такой махины, сам формулировать ей цели и задачи и сам оценивать результаты ее деятельности по понятным ему критериям.

Отсюда и вот эти разговоры о том, что «сама идея неплохая, но ее реализация = ужас-ужас».

Что будет дальше? Логично предположить, что через три месяца, а может и чуть позже, USAID вернут – с новым названием, новым кадровым наполнением и новой повесткой – лояльной Трампу. Вероятно, американцы при нынешнем президенте начнут продвигать через свои фонды совершенно иную идеологию – что то типа к консервативного национализма. Недаром тот же Маск уже вовсю окучивает европейских «новых правых».

Для Украины этот процесс будет болезненным, потому что доставшаяся в наследство от демократов выращенная ими прослойка компрадоров-грантоедов для транслирования идей трампизма бесполезна. Это просто балласт, причем, балласт, способный показать зубы новым хозяевам, в надежде, что вернутся старые и похвалят. А раз так – то ставку на Украине у Трампа сделают на новых людей и новые проекты.

Какие? Тут можно лишь гадать. Навскидку можно предположить, что в рамках продвижения консервативной версии религиозных свобод у Трампа обратят внимание на ныне «бесхозную» УПЦ. «Спасенная» американцами от уничтожения, она вполне может стать в лице нового поколения своего епископата надежным проводником американских интересов в стране. Впрочем, в противовес ей будут играть и с остальными религиозными деноминациями – чтобы все они вприпрыжку бежали в американское посольство жаловаться друг на друга.

России тоже не стоит расслабляться. Понятно, что многие сейчас с удовлетворением болельщика следят за трамповским погромом грантоедской «матки». Однако, стоит понимать, что Трамп это делает не для того, чтобы убрать с дороги полезный инструмент внешнего влияния, в том числе влияния на Россию.

А для того, чтобы заточить этот инструмент под себя, вырвав из рук конкурентов и сделав более эффективным. А в том, что очищенный от коррупции и избавленный от идеологических перегибов либеральной «повесточки», этот инструмент станет лишь сильнее – можно не сомневаться. И что-то подсказывает, что при воинственном дедушке Трампе права геев задвинут куда подальше, а вот интересы ЦРУ никуда не денутся.

Так что не стоит удивляться, если совсем скоро американцы будут соревноваться с российской госухой по части продвижения тех самых «традиционных консервативных ценностей», за которые так радеют российские официалы.

В конце концов, кто сказал, что традиционные ценности нельзя использовать в американских интересах и во вред России? Ведь любые ценности инструментальны и вторичны и зависят от конкретных, стоящих за ними интересов. То-то и оно.