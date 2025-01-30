Нацисты против ТЦК: неожиданный поворот одесского скандала

Павел Бадаев.  
30.01.2025 10:23
  (Мск) , Одесса 
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Авторская колонка, Беспредел, Дзен, Мобилизация, Одесса, Украина


Одессу, вернее кастрюльную ее часть, который день будоражит очередной акт садизма со стороны людоловов из ТЦК.

Многим, наверное, уже знаком этот пост матери жертвы могилизаторов:

Одессу, вернее кастрюльную ее часть, который день будоражит очередной акт садизма со стороны людоловов...

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«Сына схватил ТЦК, вывезли за город и хотя у него все документы о том, что я, его мать и его жена инвалиды II группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Сделали операцию на легком, поставили дренаж, это такая трубка в легкое через спину. Я в стрессе».

Чудом выживший человек — 51-летний Максим Колтунов. Между избиениями его возили по разным военкоматам и зачем-то даже в полицию, где тот по наивности понадеялся на справедливость. Однако, по словам матери, полицаи заявили:

«Слышь ты, или звони маме, чтобы деньги привезла, или идешь в военкомат». Он говорит, что «у моей мамы нет денег». И его отвели в военкомат. А там сказали «Он нам не нужен, у него там куча инвалидов, еще астма и ноги поломанные. Выкиньте его нахер на улицу».

Как итог деньги на спасение мужчины собирают всем миром, его ждет еще не одна операция, но что самое интересное… чуть ли не впервые в истории людоловства по факту избиения было заведено уголовное производство. Как сообщили в пресс-службе одесской полиции, дело квалифицировано как «умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести». В прокуратуре и того круче — начато расследование по более тяжкой статье — «похищение человека». К тому же в Одессу уже выдвинулся десант из Государственного бюро расследований.

За мужчину вступилась и масса правозащитников, пообещав придать истории мировую огласку (смешно).

А теперь вопрос — почему? Если ранее все зверства ТЦК вообще не квалифицировались как уголовные преступления, а сами живодеры давали комментарии в духе «мы лютики-цветочки собираем, а заодно боремся с ухилянтами». И родственников пострадавших тут же затыкают, можно лишь представить какими методами, не говоря уже об интернет-борцунах и журналистах. Даже когда людей в военкоматах забивали до смерти, заявления в полицию как бы рассасывались сами собой.

Объясняю — если кто еще в курсе — мать избитого, Виктория Колтунова, в прошлом известная одесская журналистка и правозащитница. Но дальше, как в классике:

«Знаете, Ватсон, бывают такие деревья, которые растут нормально — до определенного момента, а потом неожиданно обнаруживают в своем развитии уродливые отклонения от нормы».

Так и Колтунова омайданилась еще в 2004 году, а в 2014-м окончательно сошла с ума, став глашатаем людоедских идей киевской хунты.

Она аплодировала сожжению одесситов 2 мая, а ныне в силу возраста, 79 лет все-таки, уже не так забивает собой эфиры, но активно собирает помощь для ВСУ — да, для этих самых, которые чуть не отправили на тот свет ее сына. Впрочем, пока неизвестно выживет ли он — ему еще предстоит операция на головном мозге.

В общем, от такого бэкграунда и соответствующая поддержка — майданные кастрюли вопят о беспределе в духе очередного «а нас за що?», а матерый нацист Марк Гордиенко открыто заявляет, что «происходящее — фашизм», а «ТЦК — приговор режиму».

Но стоит ли напоминать, что когда аналогичным образом тэцэкашники в промышленных масштабах калечат и убивают людей противоположных взглядов, «недожженную вату», нацистов это более чем устраивает?..

А тут, ишь, наших бьют.

Интересны дальнейшие действия этих внезапных «жертв режима». Вот тот же Гордиенко, будучи главарем «Автомайдана», людей машинами давил и жег, громил админздания с остатками «злочинной влады». А военкомат сжечь слабо?

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