Оставить Украину без поддержки – лучшее, что может сделать Трамп – американский полковник

Наиболее гуманным и лучшим решением, которое сейчас может принять американское руководство в отношении Украины, был бы отказ от предоставления ей военной помощи.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник ВВС США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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