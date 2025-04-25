Оставить Украину без поддержки – лучшее, что может сделать Трамп – американский полковник

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Наиболее гуманным и лучшим решением, которое сейчас может принять американское руководство в отношении Украины, был бы отказ от предоставления ей военной помощи.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник ВВС США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наиболее гуманным и лучшим решением, которое сейчас может принять американское руководство в отношении Украины,...

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«Если бы я был в Белом доме, уверяю вас, что как бы я ни заботился о народе Украины, я бы не позволил человеку, который оторван от реальности и не желает идти на минимальные уступки, не позволил этому парню принимать решения, которые имеют какое-либо отношение к отправке боеприпасов или оружия в пустую дыру, что приведет только к гибели его людей.

Вот в чем суть. Так что это не жестоко, не грубо и не недипломатично со стороны президента Трампа. Я считаю, что это лучшее, что он может сделать для народа Украины. Он также сегодня снова упомянул, что его мотивирует большое количество людей, которые гибнут по обе стороны линии соприкосновения. По его словам, это пять тысяч человек в неделю. Я видел некоторые сообщения, что возможно это число больше, но может быть это среднее значение. Но сколько бы ни было погибших, он сказал, что это число растет, и это его действительно мотивирует.

Если его действительно волнуют люди, и он хочет это остановить, то оставить Зеленского без поддержки в ближайшие дни, вероятно, будет самым моральным и гуманным поступком, который может сделать президент Трамп», – заявил Дэвис.

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