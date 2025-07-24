«Оружия для Украины полно, но Европа сделала морду чайником» – иноагент Латынина
Есть признаки того, что ряду европейских стран не особо хочется, чтобы боевые действия на Украине продолжались.
Об этом на канале украинкого блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп закрыл хаб в Жешуве. На самом деле, в Жешуве всё лежит. В Жешуве лежит то американское оружие, которое было поставлено Байденом ещё бесплатно (причём, его там дофига), и просто Трамп себе хочет за него деньги. Поэтому Трамп и говорит, что оно может быть в Украине буквально через день-два, если это оплатят европейцы.
И тут французы, итальянцы и чехи делают морду чайником и говорят: «У нас своё есть, зачем мы будем оплачивать американское?» То есть людям очень хочется продлить войну между Россией и Украиной, но не настолько, чтобы оплачивать американское оружие. У них своё есть», – сказала Латынина.
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