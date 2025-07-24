«Оружия для Украины полно, но Европа сделала морду чайником» – иноагент Латынина

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Есть признаки того, что ряду европейских стран не особо хочется, чтобы боевые действия на Украине продолжались.

Об этом на канале украинкого блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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