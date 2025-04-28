Офицер ВСУ: Если бы Маннергейм вёл себя, как Зеленский – Финляндии бы давно не было

Если Дональд Трамп психанёт и выйдет из переговорного процесса, то все смерти с этого момента будут на совести лично Владимира Зеленского.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Вижу очевидное нежелание заканчивать сейчас войну со стороны нашего руководства, прежде всего, в риторике. Постоянное упоминание Путина всуе в негативном контексте. Понятно, он заслужил, но когда вы хотите заключить с кем-то сделку, то всё, что вы о нём думаете, нужно оставить при себе. Представьте себе, если бы Маннергейм, заключая сделку в 44 году со Сталиным о выходе Финляндии из войны, позволял бы себе такую риторику, как Зеленский? Я думаю, что не было бы сейчас Финляндии. Наше руководство действует противоположно. Такое ощущение, что оно добивается худшего результата из возможных… И эта попытка затянуть войну в целях продолжения банкета на крови – очень серьёзное моральное и уголовное преступление. И я это вижу сейчас. То, что Путин не хочет – может хочет, может не хочет, но я по поведению Зеленского вижу, что он не поддерживает инициативу Трампа, он всё делает назло. Имитирует, как будто за, потому что не может сказать – у меня всё классно, иди на фиг», – сказал Грин.