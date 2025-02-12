Обменяем недра на помощь США. Все равно земля под Россией – Кулеба

Для Украины сейчас выгодно предоставить США доступ к редкоземельным ископаемым в обмен на оружие.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С точки зрения национальных интересов Украины, сегодня это хорошая сделка. Объясню, почему. Запасы, о которых идет речь, уже находятся на оккупированных территориях или на территориях, которые смежные с зоной боевых действий, потому ни о какой разработке этих ресурсов в ближайшие годы, даже десятилетия не может идти речь.

Ни одна большая американская корпорация не зайдет и не инвестирует миллиарды долларов, которые придется инвестировать в территорию, по отношению к безопасности которой у них будут хоть малейшие сомнения. Потому, с одной стороны есть актив, который нужно будет отдавать через много лет, а с другой стороны есть возможность получить сегодня уже то, что тебе больше всего нужно, чтобы сохранить государство и достигнуть свои цели. Это нормальная история с точки зрения интересов страны», – заявил Кулеба.