Немецкий Stark будет собирать в Британии глючные беспилотники для Украины

Немецкая оборонная компания Stark сегодня откроет завод по производству беспилотных систем для Украины в британском Суиндоне,

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Stark откроет новый объект в Суиндоне – свой первый выход за пределы Германии, создав более ста рабочих мест высококвалифицированным специалистам и совершенно новый склад площадью 400 квадратных футов для создания беспилотных систем, которые помогут защитить Украину», – объявила Купер.

Украина используется для продукции Stark как тестовый полигон – это не скрывалось ранее, когда продукция концерна продвигалась под слоганом «Made in Germany, tested in Ukraine».

Правда, в самой Германии к дронам Stark отношение сдержанное – хотя компания и получает государственные контракты, но в конце октября Bild писал о неудачных испытания беспилотников.

Тогда дрон Stark, как сообщалось, дважды промахнулся мимо цели. Один раз более чем на 150 метров, а второй дрон Stark, по словам очевидцев, неуправляемо упал в лес.