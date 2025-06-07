Не рой яму другому: Под Одессой подорвали военкома

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Наконец-то с начинкой. Под Одессой, на автодороге от города до села Березовка, был подорван автомобиль ТЦК.

Поначалу, когда в телеграм-каналах появилось видео подрыва, информация на сайте полиции была краткой — погиб один человек, следственно-оперативная группа работает.

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«На месте происшествия обнаружено тело в обгоревшем салоне и человеческие останки на проезжей части. В районе водительского сиденья отсутствует дно автомобиля», — сухо сообщили СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как уточнил паблик «Типичная Одесса»:

«Речь идет о целенаправленном подрыве автомобиля. По словам взрывотехников, автомобиль был взорван, вероятно, дистанционным способом. Renault Megane принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. За рулем был начальник четвертого отдела Одесского ТЦК полковник Олег Номеровский».

Номеровский — полковник с весьма отъетой мордой, то есть явно «хорошие сапоги» для утилизации. В момент покатушек в одну сторону находился в отпуске. Но почему-то пользовался служебным автомобилем. СМИ со ссылкой на анонимные источники, сообщают, что взрывное устройство было прикреплено ко дну этого авто.

СБУ, сразу подключившаяся к расследованию, рассматривает версию «целенаправленной акции по ликвидации полковника».

О нем, к слову, известно не много. Но важно, что еще до войны он был не просто военкомом, а заодно популяризатором службы по контракту, «не служил, не мужик» — такой посыл он транслировал в интервью, и яростно агитировал за контракт 17-летних подростков и женщин. За что, собственно, агитировал? Правильно! За убийство людей на Донбассе. Садизм и людоловство, как говорится, в крови.

Вот как прокомментировал справедливый акт возмездия сослуживец людолова, глава одесского филиала института нацпамяти, действующий военный и матерый нацист Сергей Гуцалюк:

«Судьба свела с Oлегом Немировским еще в 2020 году. Затем страшный февраль 2022 года. Служил в его подчинении короткий срок, до сих пор поддерживал связь. Олег был хорошим человеком и умным руководителем. Воспитал с женой двух дочерей, одна из которых — офицер ВСУ. К сожалению, сегодня еще один защитник, погиб в нашей совместной борьбе за независимость и волю Украины. Соболезнование семье. Вечная память!».

Итого «хорошие сапоги» отошли Ганулу. Иных подробностей пока нет.