«Не нужно пустых ультиматумов»: у Зеленского недовольны «коалицией решительных»

Западным партнерам нужно не разбрасываться пустыми угрозами в адрес России, а выработать стратегию.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил обслуживающий Офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня, я думаю, что нам надо думать, что делать дальше. Сейчас я убежден, я об этом говорил и на прошлой неделе, и еще до переговоров в Стамбуле, – сейчас надо нам все-таки согласовать четкую стратегию, не просто тактические действия. И я советую не заявлять вновь этих ультиматумов.

Потому что если будет ультиматум, который не будет действовать, не будет выполняться, то это хуже будет. Лучше избегать этих словесных эскапад, которые были в частности со стороны других европейских партнеров, что там «введем немедленно санкции и так далее». Ну и не ввели эти санкции. Вернее, пакет приняли там 17-й. Ну и что? Он и так готовился. Поэтому лучше сейчас согласовать последовательную стратегию, тактику с различными вариантами», – заявил Фесенко.