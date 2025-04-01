«Надо спешить»: БРИКС готовит новую мировую цифровую валюту – Глазьев

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США стремительно отказываются от своих международных обязательств перед лицом мирового финансового кризиса.

Об этом академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарастающий хаос в США и фактический распад Пакс Американо, попытки новой американской администрации выйти из-под обвала финансовой пирамиды за счет сбрасывания долгов и обязательств – этот процесс только начался. Но нет сомнений: чтобы США реализовать задачу оздоровления бюджета и финансовой системы, придется отказаться от своих обязательств. Не только перед Россией, Венесуэлой и Ираном, что уже сделано, но и перед своими партнерами и союзниками. Мне кажется, к этому дело идет», – сказал Глазьев.

На этом фоне Европа, по его мнению, «совершает экономическое самоубийство, и судьба ее печальна». В то же время Азию ждет экономический рост в ближайшие 20-30 лет. Конкуренция Индии и Китая будет определять глобальное экономическое развитие.